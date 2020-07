Park Bo Gum lucha por ser estrella de la actuación en nuevo teaser de Record of youth

Se acerca el esperado estreno de Record of youth y el canal que se encargará de su emisión, tvN, ha compartido un nuevo video que muestra más detalles sobre el personaje de la estrella masculina principal Park Bo Gum.

La nueva producción es uno de los doramas coreanos más anticipados porque mostrará al referido actor y a la estrella de Parasite Park So Dam dando vida a una juvenil historia de amor y sueños, que se desarrollan en medio del glamour de las pasarelas.

Park So Dam, Park Bo Gum, dorama

Como se informó anteriormente, Bo Gum personificará a Sa Hye Joon, un popular, guapo e inteligente modelo que desea abrirse paso en el mundo de la actuación, pero que deberá enfrentarse, entre otras cosas, a su falta de presencia en el plató.

En un nuevo video revelado por la tvN a través de su canal YouTube, se muestran cortas escenas de Hye Joon brillando en las pasarelas.

Park Bo Gum, Record of youth

No obstante, el glamour de la secuencia es interrumpido por una toma donde se puede ver la insatisfacción ante un error del personaje en un set de filmación. De manera sucedánea se muestran instantes de su vida cotidiana.

Park Bo Gum, Record of youth

A medida que se desarrolla el clip el joven modelo expone sus profundos pensamientos mediante su voz en off: “Para mis amigos, los sueños son algo que los protege. Pero para mí, los sueños son como tareas que cuestan mucho dinero. Y no me queda mucho tiempo”.

En medio de sus reflexiones, se oye a un hombre que le dice “No lo lograrás” y “¿Vas a seguir dedicando tu juventud a algo que no funciona?”, frases que enfatizan las dificultades a las que tendrá que vencer para poder alcanzar sus metas.

Record of youth: estreno

El nuevo dorama de Park Bo Gum y Park So Dam será estrenado el 7 de setiembre de 2020. Según se ha confirmado, contará con 16 episodios lanzados cada lunes y martes a las 9:00 p. m. (KST) a través del canal surcoreano tvN. De manera posterior, estarán disponibles en Netflix.

