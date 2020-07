El 21 de julio (CST), la cantante china Meng Jia reveló mediante Weibo que se sometió a una cirugía para extirparse un tumor de mama durante la etapa debut de su antiguo grupo K-pop Miss A.

La girlband de la JYP Entertainment se lanzó al mercado musical en 2010, siendo ella una de las integrantes más enérgicas y brillantes. No obstante, detrás de escena escondía un dolor que ahora pudo compartir de manera pública.

En su post en Weibo, comenzó identificándose con el personaje Mang Wang Ni de Nothing but thirty, C-Drama en emisión que relata historia de mujeres que, al igual que ella, se encuentran en sus 30 años.

“Aunque no he visto el último drama, sigo viendo recortes y clips sobre la serie. Un video muestra el personaje interpretado por Maggie Jiang, y estoy totalmente relacionado con el papel”.

Con ese contexto, la celebridad china reveló su historia personal: “Me recordó una experiencia que tuve una vez. Ninguno de mis fanáticos lo sabe, e incluso mi familia solo se enteró de esto más tarde. Poco después de debutar con Miss A, tuve que someterme a una lumpectomía. Estaba sola en ese momento, mi familia estaba muy lejos, así que tenía miedo”.

Jia, ex Miss A, revela que se extirpó tumor de mama. Créditos: Twitter, captura Weibo

El proceso al que se refiere la artista consiste en la extirpación de un tumor de mama y parte del tejido que lo rodea, en su caso, para determinar si era canceroso.

“No podía decirle a mi familia; tampoco quería que mi madre se preocupara. Además, no entendían coreano, así que decidí no dejarla hablar con los médicos. Así que decidí ir al hospital y tener la cirugía”.

Jia relató los instantes previos y posteriores al procedimiento: “Recuerdo haber tenido miedo de recibir la anestesia, como si no me despertara. Pero, afortunadamente, lo hice. Cuando desperté, estaba sola. No sabía qué sentir. Estaba asustada y triste, pero cuando tuve ganas de rendirme, lloré en silencio”.

Solo cuando se recuperó de manera exitosa, según refiere, pudo revelar la verdad ante su madre. Aunque su progenitora se sintió herida y triste porque no se lo contó antes, no se podía hacer más nada porque “todo ya se había dicho”.

No obstante su conmovedora revelación, la cantante concluyó su post con un mensaje de ánimo: “Para nuestros seres pasados y presentes que aún están a la deriva, demos un fuerte abrazo”.

Meng Jia, artista china de 30 años. Créditos: Banana Culture Music

