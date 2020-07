Kim Hyun Joong anuncia concierto online y proyecto para HENECIA

Debido al distanciamiento social y la cancelación de eventos masivos, diversos cantantes de K-pop han coordinado la realización de conciertos online. Este fue el caso de Kim Hyun Joong, quien acaba de anunciar su show en vivo para alegría de sus miles de fans alrededor del mundo.

A través de un video en YouTube, el actor contó detalles de lo que será su evento live streaming, en la que realizará una interesante interacción con sus HENECIA.

Kim Hyun Joong en Lima

Esta es la traducción del clip del actor de Boys over flowers.

“Voy a hacer un concierto por Internet. Como quiero tener la sensación de que estoy con ustedes (HENECIA) me gustaría que me manden un video del paisaje que haya cerca de donde viven, de un pájaro volando, un coche pasando y cantaré teniendo eso de fondo el paisaje que me envíen, el paisaje donde viven.

Y la otra cosa que me deben de enviar es un video donde canten, para así poder entonar juntos en el concierto”.

PUEDES VER Kim Hyun Joong y la tierna foto junto a sus mascotas por el día de su cumpleaños

En la descripción del clip en YouTube de Kim Hyun Joong compartió la temática del concierto en vivo en cinco idiomas (coreano, inglés, japonés, chino y español).

“¡Atención, por favor HENECIA!

¡Hola a todos! Les agradecemos su activa participación en el evento “¡Déjame escuchar tu propia voz!”. Nuevamente les hemos traído un evento muy especial.

Ahora los preparativos del concierto están en curso y estamos planeando hacer una hermosa colaboración con ustedes.

Estamos esperando los videos grabados por los fans de HENECIA. Les detallamos como lo siguiente:

1. ¡Mándennos por favor la grabación del paisaje de su ciudad!

2.Y después de visualizar el video superior (la parte 00:57 ~ 1:30), ¡comparten con nosotros su video cantando!

-Les pedimos que graben el video en horizontal.

-Nos pueden enviar su video por together.henecia@gmail.com hasta las 22:00 del viernes 31 de julio de 2020 (hora local en Corea). Esperamos su activa participación. Muchas gracias.

** Estamos esperando los videos grabados por los fans de HENECIA.

Muchas gracias”.

Manténganse atento a las actualizaciones del concierto de Kim Hyun Joong a través del portal web del Diario La República.

Kim Hyun Joong

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.