Aunque fue estrenado en 2016, Descendants of the sun (Descendientes del sol) sigue siendo a la fecha uno de los doramas favoritos del público latinoamericano, en especial de los fans peruanos que tendrán el gusto de poder disfrutarlo una vez más en la televisión local.

Faltando poco para su nueva emisión en Perú, conoce todos los detalles sobre esta superproducción de la KBS2 que dio inicio al romance real entre las estrellas ‘Hallyu’ Song Hye Kyo y Song Joong Ki.

Song Joong Ki y Song Hye Kyo, protagonistas de Descendants of the sun. Créditos: KBS2

Sinopsis de Descendants of the sun

El amor que renace en medio de la guerra. La doctora Kang Mo Yeon y el capitán de las Fuerzas Especiales Yoo Si Jin tienen un confuso primer encuentro, pero a medida que se conocen desarrollan sentimientos mutuos que devienen en una relación.

No obstante, debido a sus ajetreadas vidas el amor no fluye como lo esperaban, por lo que deciden separar sus caminos sin imaginar que más tarde, tras ser enviados con misiones profesionales específicas, se reencontrarían en el conflicto armado interno de un lejano país.

En medio del caos propio de la guerra, los sentimientos mutuos resurgirán y ambos tratarán de luchar por estos mientras trabajan juntos bajo extremas condiciones.

Capítulos de Descendants of the sun

La historia de Descendientes del sol está dividida en 16 episodios para el drama más 3 especiales adicionales.

Descendants of the sun: actores

Descendants of the sun fue protagonizado por Song Hye Kyo y Song Joong Ki. Como dato que probablemente manejen todos los fans del drama, los actores se conocieron gracias a esta serie y terminaron casándose en 2017.

No obstante, la relación no duró y la querida pareja ‘Song-Song’ terminó divorciándose a mediados del 2019.

Descendants of the sun, elenco principal: Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Goo y Kim Ji Won. Créditos: KBS2

La serie también cuenta con la participación de los actores Jin Goo, Kim Ji Won, Kang Shin Il, Onew del grupo K-pop SHINee, Lee Seung Joon, Kim Byung Chul, Hyun Jyu Ni y muchas otras estrellas más.

¿Dónde ver gratis Descendientes del sol?

Descendants of the sun volverá a trasmitirse en Perú bajo el título de Descendientes del sol a través de Willax Televisión, cuyos canales son: 1.1 en señal abierta, 716 en Movistar TV, 512 en Claro TV, 1191 en DirecTV y el 18 en Best Cable.

También podrás verlo de manera online mediante la señal en vivo de Willax. Desde AQUÍ puedes entrar al referido sitio.

Descendientes del sol se trasmite de nuevo en Perú. Créditos: Willax TV

¿A qué hora dará Descendientes del sol?

Las serie protagonizada por Song Hye Kyo y Song Joong Ki comenzará a emitirse desde el martes 28 de julio del 2020 a partir de las 5.40 p. m.

