Han So Hee recibe múltiples muestras de solidaridad tras escándalo por deuda de su madre

La estrella de The world of the married, Han So Hee, se vio envuelta en un escándalo luego de revelarse la abrumadora deuda que su madre prometió falsamente pagar en su nombre.

Como se recuerda, un internauta anónimo reveló que desde hace años la denunciada arrastra una cuantiosa deuda que, según ella, saldaría cuando su hija actriz se hiciera famosa.

Desde su posición, la intérprete de 25 años que obtuvo renombre tras su rol como antagonista en el dorama The world of the married ofreció disculpas a través de un comunicado público.

En este, denota que su madre se habría endeudado con más personas usando su nombre sin que ella lo supiera. Solo cuando llegó a los 20 pudo conocer la situación e intentó asumirla aún cuando fue criada por su abuela, pero el monto sobrepasó sus capacidades económicas.

Tras el escándalo, la imagen de la famosa coreana ante la opinión pública se ha visto nuevamente comprometida como hace meses, cuando entró en polémica por fotos donde fumaba y lucía sus tatuajes.

Fotos antiguas de Han So Hee. Imagen: Naver

No obstante, son muchas las voces que salen a su favor en este caso. Principalmente de antiguos compañeros de clase que atestiguaron que creció alejada de su madre.

Compañero A: “Es cierto que Han So Hee no recibió mucho cuidado de su madre. Espero que Han So Hee no quede atrapada en la culpa de su madre, ahora que está bien”.

Compañero B: “Fui a la escuela con Han So Hee y la conocí por mucho tiempo, pero aun así, no escuché mucho sobre su madre. En cambio, fue su abuela quien le mostró mucho amor. Es muy triste verla ser criticada por las fallas de su madre de repente”.

Compañero C: “Cuando los padres de todos vinieron a nuestro evento escolar, la abuela de Han So Hee vino en su lugar. Es cierto que ella creció sin el cuidado de su madre”.

Este último testigo reveló más detalles de la vida de la estrella durante sus años más jóvenes: “Ella siempre fue muy brillante. No era del tipo que confiaba en otra persona para obtener apoyo material o psicológico. Ayudaría a otros cuando pudiera. No estaba en su naturaleza estar en deuda con alguien. Ella ha estado trabajando a tiempo parcial desde que era joven y crecía sola”.

Un amigo cercano que decidió mantener su nombre en reserva defendió a la actriz compartiendo detalles de su vida que no pueden ser vistos en escena.

“Han So Hee ha estado ayudando a los artistas y al personal a su alrededor que tienen gustos similares. Trabajó como modelo y activamente iría a lugares donde se necesitaban sus talentos”.

Según refiere, aún con su apretada agenda por The world of the married, la famosa no se desentendió de las actividades de sus amigos y personas cercanas: “No se olvida de contactar a aquellos que conoce desde hace mucho tiempo, a pesar de que tiene muchos horarios”.

Han So Hee. Créditos: U-ATTO Entertainment

