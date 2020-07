El drama It’s okay to not be okay no solo impacta a los seguidores con los cuentos que revelan cada dos episodios, sino con la trama que mantiene a los espectadores en suspenso debido a que el pasado de los protagonistas todavía es un misterio.

En el capítulo 10, el dorama de Netflix y tvN deslizó la teoría de que la paciente del hospital psiquiátrico OK Park Ok Ran sería la madre de Moon Young.

Esto debido a que el día del cumpleaños de Seo Je Yi, Kang Ji Eun empieza a tararear la canción favorita de la madre de la escritora y logra provocar una crisis a Go Dae Hwan.

Cuando Lee Eol empieza a delirar, sugiere que Park Ok Ran regresó de “entre los muertos y debe matarla”.

Posterior a esta situación, Kang Ji Eun logra huir del nosocomio y llega a casa de la escritora a darle “una sorpresa”.

Al enterarse que la paciente había escapado, Kim Soo Hyun va al rescate de Seo Ye Ji y ahí culmina el intenso episodio de It’s okay to not be okay.

Muchos televidentes quedaron con gran curiosidad por saber qué es lo que ocurrirá. Si es que Park Ok Ran es realmente la madre de Moon Young o eso es lo que la guionista quiere que piense su público.

Existen una serie de hilos en Twitter donde han abierto pistas sobre las posibilidades del vínculo familiar entre Seo Je Yi y Kang Ji Eun.

Sin embargo, hay pequeños detalles que solo los fans del drama de Netflix más meticulosos han sacado a relucir, como por ejemplo, no sabemos cuál es el tratamiento que recibe Park Ok Ran o por qué situación llegó al hospital OK, pero sí se supo que Jang Young Nam es la responsable.

Por lo que en una parte del capítulo 10 del dorama de Netflix y tvN se oye decir a Park Haeng Ja: “Ella siempre busca provocar a las personas”.

Prueba de ello es el libro y mensaje que le deja a Sang Tae cuando se pelea con Gang Tae.

Aunque no se ve quién lo hace, minutos después se puede ver a la actriz leyendo el mismo cuento.

Sin embargo, se deslizó una descripción del papel de Kang Ji Eun (no confirmado):

“Era una actriz desconocida y después de no poder conseguir ningún papel, comenzó a hacerse muchas cirugías plásticas. Ella es una gran fan del libro de Do Hui Jae ‘El asesinato de la bruja del oeste’”.

Asimismo, otros fans sostienen que se podría tratar de una persona cercana a la familia de Moon Young, por lo que conoce su historia y secretos.

Mientras tanto, el capítulo 11 de It’s okay to not be okay se estrena el próximo 25 de julio a las 10.00 p. m. (KST).

