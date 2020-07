El dorama de tvN, Its okay to not be okay, viene atrayendo cada vez más la atención, no solo por su original trama con toques góticos, de misterio y romance, sino por la peculiar relación de su pareja protagonista dentro y fuera de pantallas.

Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji, con sus personajes del introvertido enfermero Moon Kang Tae y ella como la hermosa y misteriosa escritora infantil Go Moon Young, han despertado la curiosidad de sus seguidores, algo que la producción del dorama está sacando provecho al revelar divertidos momentos de ambos durante las grabaciones.

Entre el material revelado, se ha hecho notar cómo Kim Soo Hyun parece disfrutar imitando los gestos y la voz de Seo Ye Ji.

Sin ser forzado y casi con cierta inocencia, el actor de 32 años hace reír a su coprotagonista cuando imita cómo coloca sus manos durante la sesión de fotos para el póster promocional de Its okay to not be okay.

Más divertido resulta cuando repite las frases que ella hace, provocando no solo las risas de Seo Ye Ji, sino también del equipo de producción presente en el set.

La buena química entre ambos viene de varios años atrás, cuando fueron elegidos como imagen de la marca de dulces Petitzel, en 2014.

It’s okay to not be okay: Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji protagonizaron en 2014 un CF para la marca de budines Petitzel. Crédito: Instagram

Es por ello que no resulta extraño ver la manera en que a veces Kim Soo Hyun adopta una actitud de protección hacia Seo Ye Ji, como cuando por exigencias del papel ella debe usar diminutas faldas o en otras situaciones es cariñosa con otros actores, por ejemplo, en el detrás de cámaras del cameo de Daniel Choi.

