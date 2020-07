El 20 de julio, la agencia que gestionaba la carrera del actor Haruma Miura, AMUSE, se pronunció sobre su trágica muerte, en un comunicado publicado en su página web oficial.

Bajo el título “Aviso sobre Haruma Miura”, AMUSE aclara algunos hechos difundidos en los medios de comunicación con respecto a los últimos minutos de vida del actor de Attack on Titan (2015).

El actor de 30 años Haruma Miura murió el 18 de julio. Crédito: Instagram

“Haruma Miura (30 años) murió en un hospital de Tokio a las 2.10 p. m. El 18 de julio de 2020”, inicia el comunicado, corriendo las primeras informaciones que indicaban que la policía había encontrado el cuerpo del actor sin vida a las 13.00 horas.

Líneas después, AMUSE recuerda el arduo camino que recorrió el actor desde los 16 años, cuando aún era un estudiante, hasta convertirse en una de las más famosas estrellas de Japón; llegando incluso a expresar que su muerte ha provocado sentimientos encontrados entre la gente que lo conoció.

“Tanto nuestros artistas como el personal están enojados y deploran su partida más allá del sentimiento de tristeza que los embarga”.

“Además de su actitud para trabajar como actor, su personalidad sincera y encantadora siempre ha sido amada por muchos fanáticos, muchos artistas dentro y fuera de la compañía y el personal”.

“Con la energía hacia cada pieza de trabajo, su alma, que brillaba tan deslumbrante... Aunque todavía es increíble e inaceptable y profundamente triste, Haruma Miura continúa siendo un artista divertido y nuestro compañero irreemplazable”.

20.7.2020. Comunicado de la agencia de Haruma Miura, AMUSE, aclarando algunos detalles de su muerte. Crédito: captura

Luego de estas palabras, AMUSE informa que el funeral del protagonista de Gintama 2 (2018) y Kimi ni Todoke (2010) se realizó en privado.

No obstante, se ha previsto programar un evento para que los fans puedan despedirse de Haruma Miura cuando el riesgo por coronavirus sea menor.

AMUSE culmina su comunicado pidiendo a los medios de comunicación que “se abstengan de entrevistar a familiares o publicar artículos especulativos” sobre el actor de Never let me go (TBS, 2016).

Traducción al español del comunicado publicado por la agencia de Haruma Miura, sobre su muerte. Crédito: captura

