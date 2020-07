Lee Min Ho y Kim Soo Hyun casi fueron hermanos en Boys over flowers [VIDEO]

Once años después de su emisión, en 2009, el dorama Boys over flowers continúa generando interés entre los seguidores de su protagonista principal, Lee Min Ho, quien gracias a su papel de Gu Jun Pyo estableció su estatus como estrella hallyu en Asia.

Sin embargo, es muy poco conocido para los fans del actor de The king: Eternal Monarch que estuvo a punto de tener como hermano menor en la ficción a una de las estrellas del momento, Kim Soo Hyun, protagonista de It’s okay to not be okay.

Kim Soo Hyun detrás de Kim Bum en la lectura de guion de Boys over flowers, en 2008. Crédito: Instagram

Recientemente, el portal coreano The K Daily reveló fotografías de las primeras lecturas del guion de Boys over flowers con Kim Soo Hyun como parte del reparto.

Según una fuente consultada por el medio, el actor de 32 años fue seleccionado para interpretar el papel de Lee Jae Han, hermano menor de Gu Jun Pyo.

Este personaje se desempeña como modelo bajo el nombre de Haje, y aparece brevemente en los primeros episodios de Boys over flowers, haciéndose aliado de Geum Jan Di (Goo Hye Sun) para darle una lección al engreído Gu Jun Pyo (Lee Min Ho).

Kim Soo Hyun y Goo Hye Sun en la lectura de guion de Boys over flowers. Crédito: Instagram.

Sin embargo, las grabaciones con Kim Soo Hyun no se llegan a realizar debido a que el actor se retiró de la producción.

Según The K Daily esto se debió a que el director Jun Ki Sang no consideraba necesario otorgarle una mayor profundidad al personaje de Lee Jae Han, dejándolo relegado a un segundo plano. Kim Soo Hyun, al no estar de acuerdo, se retiró del proyecto.

Posiblemente Kim Soo Hyun se retiró de Boys over flowers por diferencias con el director Jun Ki Sang. Crédito: Instagram.

Entonces, el papel de Haje cayó en manos de Jung Ui Chul, actor cuyo último trabajo registrado fue en el dorama Cheese in the Trap (tvN, 2016).

