Aunque se mantuvo alejado de los reflectores luego de los rumores de citas con la modelo Kim Gavin, el rapero TOP de BIGBANG volvió a acaparar la atención por una publicación en su cuenta de Instagram, donde parodiaba la famosa canción de BLACKPINK.

El artista de K-pop sorprendió a sus fans al compartir un divertido video, donde gracias a la edición, pareciera que estuviera bailando el popular tema del cuarteto “How you like that”.

El clip viral publicado en Instagram, muestra a TOP reemplazando los rostros de las miembros de BLACKPINK (Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa), en la parte del coro del MV oficial de la canción.

Esta no habría sido creación del miembro de BIGBANG, ya que en la parte inferior del video aparece el nombre de un fan.

Luego de cinco horas de haber compartido la parodia viral, ya sumaba 1 919 746 reproducciones y miles de comentarios en Instagram.

Los mensajes que recibió TOP fueron realizados por conocidos influencers como Chienna Roseph Filomeno, Glaiza De Castro y Raden Rauf AM.

Este gesto fue aplaudido por los fans de BLACKPINK, quienes agradecieron el apoyo a sus compañeras de YG Entertainment.

Este fue el video viral de TOP.

Mientras tanto, las intérpretes de “How you like that” han acumulado diez victorias en programas musicales surcoreanos como Inkigayo, M Countdown!, Music Bank, The Show, entre otros.

Esta fue la presentación de BLACKPINK en el episodio número 1057 del espacio del canal SBS.

Asimismo, Kocowa compartió el video oficial de la premiación al grupo K-pop por su tema “How you like that”.

“BLINK, muchas gracias por darnos el primer lugar nuevamente. Quiero decirle a nuestro equipo que trabajaron duro y nuestras miembros también. Te extrañamos, BLINK”, comentó Jennie de BLACKPINK en su discurso de agradecimiento.

