El 18 de julio, la actriz del dorama The World of the Married, Han So Hee, vio su nombre envuelto en una controversia por fraude de miles de dólares realizado por su madre.

El popular sitio web coreano Nate Pann registró una denuncia anónima de un usuario que aseguraba haber sido estafado por la progenitora de la actriz.

“Estoy escribiendo esto porque creo que todos deberían saber que la madre [de Han So Hee] es una estafadora”.

Según expone, la madre de la actriz utilizaba un ahorro cooperativo como modalidad de estafa, donde los involucrados debían abonar cuotas mensuales a un fondo central, para luego recibir el monto en un determinado momento.

Parte del post publicado en Nate Pann acusando a la madre de Han So Hee de fraude. Crédito: Instagram

El agraviado participó en este fondo desde octubre de 2015 hasta agosto de 2016, llegando a invertir por mes 2 450 000 wones (alrededor de $ 2.030), siendo el monto acumulado durante ese periodo alrededor de 40 millones de wones ($ 33.200 al cambio actual).

Después de desaparecer con el dinero, la madre de Han So Hee fue hallada por la policía. En ese momento dijo que se había gastado la plata. Ante los reclamos se comprometió a la devolución, algo que ha venido haciendo a cuentagotas.

Internauta anónima expone a la madre de la actriz Han So Hee por presuntamente estafar dinero. Crédito: Instagram

PUEDES VER Kim Woo Bin: la dura batalla contra el cáncer que enfrentó el actor de The heirs

La respuesta de Han So Hee

Un día después de generarse la controversia, la actriz de los doramas Abyss (tvN, 2019) y After the Rain (KBS2, 2018) publicó una extensa carta en su blog oficial en Naver.

19.7.2020. Post de Han So Hee en su blog de Naver, tras denuncia de fraude contra su madre. Crédito: captura

Después de pedir disculpa con los agraviado, Han So Hee explicó que tras el divorcio de sus padres cuando era niña, fue criada por su abuela hasta su edad adulta.

Han So Hee junto a su abuela, quien la crió desde el divorcio de sus padres. Crédito: Instagram

Luego de ingresar al mundo del entretenimiento y ser cada vez más conocida, su madre utilizaba su nombre para crear estafas que ella ha intentado pagar, pero reconoce que se ha vuelto una carga imposible de llevar.

“La cantidad que tomó prestada fue usando mi nombre y, por lo tanto, la cantidad de deuda que tenía era demasiado grande para soportarla”.

“Lamento que mi descuido terminara creando más víctimas. En mi juicio inmaduro e inexperto lo único que podía hacer era reembolsar las deudas”.

Traducción del post de Han So Hee en su blog de Naver, tras denuncia de fraude contra su madre. Crédito: captura SOOMPI

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.