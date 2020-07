El Kdrama It’s okay to not be okay ha convertido a Seo Ye Ji en una de las actrices del momento. Tal ha sido el interés por conocerla más que algunos comerciales antiguos han resurgido como virales en Internet, además de roles previos y declaraciones en programas de televisión.

Una anécdota que Seo Ye Ji contó en el 2017 es particularmente escalofriante, pues relata un episodio de su niñez que pudo haberle costado la vida a su hermana. La actriz señaló que se sintió muy arrepentida porque su primera reacción fue quedarse paralizada de la sorpresa.

Seo Ye Ji en Knowing Bros (2017)

Según la intérprete, ella y su hermana mayor habían salido de paseo a las montañas con sus padres. En un momento de la caminata, las hermanas se aburrieron y empezaron a jugar por su cuenta “piedra, papel, tijera” mientras bajaban por el sendero.

“Mi hermana caminaba de espaldas y yo iba frente a ella. Sabía que tenía que avisarle que estaba cerca del acantilado, pero estaba muy asustada para hablar”, explicó la actriz. “Así que en mi mente le decía, ‘¡Ten cuidado!‘ pero mis labios solo continuaban con ‘piedra, papel, tijera‘”.

Seo Ye Ji cuenta anécdota de su infancia en Knowing Bros (2017). Foto: captura

Luego, inevitablemente, la hermana cayó al vacío. Seo Ye Ji narra que en ese momento escuchó un golpe seco, pero ningún grito, por lo que pensó que había muerto.

“Temía mirar hacia abajo, así que solo me senté en el suelo y la llamaba ‘Unnie, Unnie‘ y no contestaba. ‘¿Unnie, moriste?‘, le pregunté porque tenía nervios y era muy niña”, continuó ante las risas del panel.

La actual coestrella de Kim Soo Hyun lloró al borde del acantilado hasta que comenzó a escuchar a alguien maldiciendo a la distancia.

“Estaba tan sorprendida por sus insultos. Debía estar sorprendida de que estaba viva, pero me dejaron en shock sus palabras y le dije ‘¿Por qué me estás insultando?‘”. La hermana solo contestó con más maldiciones y le dijo que llamara a sus padres.

La joven Seo Ye Ji fue corriendo donde su mamá y le contó lo que había pasado. Con mucha calma, la señora respondió: “Dile que se levante”. La actriz estaba nerviosa, pero regresó donde su hermana y entregó el mensaje. No fue sorprendente que recibiera más improperios.

Finalmente, otro excursionista pasó por allí y salvó a la niña que había caído. La historia tuvo un buen final gracias a que ella se había sujetado de la rama de un árbol que sobresalía de las rocas.

Seo Ye Ji cuenta anécdota de su infancia en Knowing Bros (2017). Foto: captura

Puedes ver el relato completo y las divertidas reacciones del panel al detallado relato de lo ocurrido en este video. No olvides activar los subtítulos en español.

