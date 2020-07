El 19 de julio, horas después de emitirse el episodio 9 de It’s okay to not be okay, su protagonista Kim Soo Hyun acudió a su cuenta personal de Instagram para publicar una serie de fotografías junto a Kim Soo In.

La actriz de 11 años interpreta la versión infantil de Go Moon Young, personaje principal a la que da vida Seo Ye Ji.

19.7.2020. Post de Kim Soo Hyun en Instagram, junto a la actriz infantil Kim Soo In. Crédito: IG

En este episodio Kim Soo In y Kim Soo Hyun interpretaron una tierna escena previa al esperado beso entre los personajes del enfermero Moon Gang Tae y la escritora Go Moon Young.

19.7.2020. Kim Soo Hyun junto a la actriz infantil Kim Soo In. Crédito: Instagram

Trece minutos antes del desgarrador final, vemos a Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) entregarle un ramo de flores a Go Moon Young (Seo Ye Ji), pidiéndole que esta vez no los pise como lo hizo años antes cuando eran niños.

19.7.2020. Segunda foto de Kim Soo Hyun junto a la actriz infantil Kim Soo In. Crédito: Instagram

La mirada del actor se vuelve tierna y en escena aparece Kim Soo In, como el recuerdo del amor que su personaje sentía cuando era niño por Go Moon Young.

Para estas secuencias, la versión infantil de Kim Soo Hyun es interpretada por Moon Woo Jin, uno de los actores jóvenes más solicitados del momento, actuando en lo que va del año en tres de las producciones más exitosas It’s Okay to Not Be Okay (tvN, 2020), The King: Eternal Monarch (SBS, 2020) y Once Again (KBS2, 2020).

Y en el caso de Kim Soo In, además de Psycho But It’s Okay (nombre alternativo) también figura en el reparto de A Piece of Your Mind (tvN, 2020) y Tell Me What You Saw (OCN, 2020).

En It’s okay to not be okay, Moon Woo Jin interpreta a Moon Kang Tae de niño y Kim Soo In a Go Moon Young. Crédito: Instagramq

