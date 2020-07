Kim Soo Hyun se muestra celoso por el corto vestido de Seo Ye Ji [VIDEO]

Definitivamente el lugar dejado por The king: Eternal Monarch viene siendo rellenado por It’s okay not to be okay, dorama protagonizado por Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji.

La interacción fuera de cámaras de ambos actores viene acaparando la misma atención que trajo la amistad surgida entre Lee Min Ho y Kim Go Eun.

En ese sentido, no son pocos los videos y fotos hechos virales en redes sociales sobre lo que ocurre detrás de las grabaciones de It’s okay not to be okay.

Uno de los más recientes muestra la curiosa reacción de Kim Soo Hyun a las miradas que atrajo su coprotagonista con su corto vestido.

Seo Ye Ji camina sonriente luciendo un minivestido floral de MAGDA BUTRYM. Rápidamente, se le acerca Kim Soo Hyun para cubrirla con un abrigo largo.

Outfit y accesorios de Go Moon Young (Seo Ye Ji) visto en el primer episodio de It’s Okay Not To Be Okay. Foto: Instagram Kdrama Fashion.

El video en cuestión corresponde a las grabaciones del primer episodio de Psycho But It’s Okay (nombre alternativo).

Esta quizás sea la primera de otras pequeñas acciones que evidencian los divertidos celos del actor. Como lo ocurrido en las grabaciones del episodio 8.

En esa ocasión, tal como dicta la escena, Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) se muestra molesto al fotografiar a Go Moon Young (Seo Ye Ji) junto a Choi Daniel (actor que hizo un cameo utilizando su nombre real).

Detrás de escena y para diversión del equipo de producción presente, Kim Soo Hyun prefiere enfocar su cámara en otro punto antes de fotografiar a Seo Ye Ji con el protagonista de The Ghost Detective (KBS2, 2018) y Baby-faced Beauty (KBS2, 2011).

