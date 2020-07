El 18 de julio, BTS realizó el esperado showcase para su comeback japonés con el disco MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY ~. Sin embargo, la omisión de J-Hope en un video de apoyo (VCR) del evento despertó la indignación de los fans.

Como se recuerda, la banda coreana conocida como Bangtan Sonyeondan, cumplió siete años de carrera este 2020. El simbolismo del número siete ha sido usado en los nombres del álbum coreano y japonés por coincidir con la cantidad de miembros que integran el equipo.

Para ARMY, la exclusión de uno de los integrantes en contenido oficial es un error de grandes proporciones. Por ello, las reacciones no tardaron en llegar al filtrarse que en el showcase exclusivo para el fanclub japonés, uno de los VCR presentó tomas individuales de cada miembro excepto J-Hope.

Como se ve en estas capturas, el video muestra a Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y Taehyung antes de pasar a la foto grupal.

Captura del VCR para el Showcase japonés de BTS. Foto: Twitter.

Para ver el clip ingresa AQUÍ.

Las fanbases globales de Jung Hoseok (nombre real de J-Hope) tomaron la iniciativa de interpelar a la agencia por medio de correos electrónicos y argumentan que el contenido oficial y de pago que se ofrece a los fans debe pasar por los filtros de calidad necesarios.

ARMY sobre la exclusión de J-Hope en VCR Japonés. Foto: captura

Tras la noticia, el apelativo ‘Hobi’ (en referencia al rapero de BTS) fue tendencia en Perú con más de 280 mil tuits, en los que ARMY declaró su aprecio por el miembro de la ‘hyung line'.

Big Hit todavía no se ha pronunciado sobre el incidente. Los admiradores del grupo esperan que se corrija el error y no vuelva a suceder en las próximas actividades de promoción de Bangtan en el mercado japonés.

