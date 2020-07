Un nuevo distanciamiento se produjo entre las fanbases asiáticas e internacionales de BLACKPINK debido al supuesto trato discriminatorio que tendrían las primeras con algunas de las integrantes, siendo el caso más reciente el de Lisa.

La rapera tailandesa junto a sus compañeras Rosé, Jisoo y Jennie participaron el 18 de julio de un fansign online (firma de autógrafos), dirigido a sus fans de Asia como parte de las promociones de su single How you like that y próximo comeback.

No obstante, según la versión de los algunos BLINK, casi la totalidad de las preguntas iba dirigida a las otras tres integrantes de BLΛƆKPIИK, dejando de lado a Lisa, quien solo llegó a contestar una interrogante durante todo el tiempo que duró el evento

Los primeros comentarios sobre esta situación señalaban que fueron los BLINK provenientes de China quienes ignoraron a la llamada ‘Thai Princess’.

Al respecto, la fanbase china LisaBar CN publicó una explicación indicando que no tuvieron la oportunidad de interactuar con la cantante y exigiendo a YG Entertainment (agencia que gestiona a BLACKPINK) un trato más equitativo con las integrantes del grupo K-pop.

Respuesta de la fanbase china de Lisa sobre la poca interacción con la cantante durante el fansing online con BLACKPINK. Crédito: captura Twitter

Sin embargo, horas después Lisa y Rosé participaron de una transmisión online a través de Instagram Live, donde ocurrió una situación parecida.

Incluso fue la propia ‘Royal Maknae’ quien pregunta en inglés: “Any questions?” (alguna pregunta), en vista de que los usuarios conectados no le expresaban sus interrogantes.

Esta situación provocó que los BLINK provenientes de otras latitudes pusieran en marcha el hashtag #LisaYouAreLoved como una forma de mostrar su apoyo y amor a la cantante de 23 años de edad. La etiqueta logró ser trending topic de Twitter a nivel mundial en el puesto 6.

El hashtag #LisaYouAreLoved fue trending topic a nivel mundial. Crédito: captura Twitter

