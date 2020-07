Una experiencia única aguarda a ONCE. El 17 de julio, TWICE anunció la realización del World in a day, concierto online que conectará por primera vez al grupo con su fans a través de la modalidad virtual y mediante la plataforma Beyond LIVE.

Como se recuerda, frente a la pandemia por el coronavirus COVID-19 la girlband del K-pop canceló a principios de año su gira TWICELIGHTS en Corea del Sur y Japón.

Aunque los fans quedaron consternados, la decisión era apremiante. Es por eso que ahora celebran su próximo encuentro con su banda favorita. Conoce todos los detalles sobre esta experiencia única en línea.

¿Qué es el Beyond LIVE – TWICE: World in a day?

Beyond LIVE – TWICE: World in a day es el primer concierto en línea de TWICE. Su concepto ‘recorrer el mundo en un solo día’ significa que, a través de múltiples actuaciones vibrantes, las artistas brindarán una experiencia on-tact (contacto en línea) para ONCE de toda la orbe.

¿Cuándo y dónde ver Beyond LIVE – TWICE: World in a day?

El concierto online de TWICE, World in A Day se realizará el 9 de agosto del 2020 a partir de las 3.00 p. m. (KST) mediante Beyond LIVE.

TWICE en MORE & MORE. Créditos: JYP Ent.

Entradas para concierto de TWICE: precios

Aún JYP Entertainment no anuncia los precios oficiales de las entradas para el concierto online de TWICE; sin embargo, conforme a referencias de los shows K-pop anteriores en Beyond LIVE se estima un costo de 33,000 wones (alrededor de 27.50 dólares estadounidenses).

Este incluiría, además de la trasmisión, la opción de repetición de VOD (video a pedido) posterior al concierto.

¿Qué es Beyond LIVE?

Beyond LIVE es una plataforma virtual creada de manera colaborativa por la agencia SM Entertainment y Naver. Tiene por objetivo brindar una innovadora experiencia de concierto optimizada por los beneficios de la realidad virtual.

Como artista firmado bajo la JYP, TWICE se convierte en el primer artista externo a SM en realizar su show a gran escala a través de Beyond LIVE.

¿Qué esperar de TWICE: World in a day?

Como se menciona, hasta el momento solo representados de la SM se habían presentando en Beyond LIVE. Si bien cada show fue único, todos disfrutaron de beneficios como el uso de gráficos 3D, cámaras con sincronización en vivo para cada miembro, conexión de lightstick y más.

TWICE en MORE & MORE. Créditos: JYP Ent.

