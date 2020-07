Ante una creciente popularidad y el éxito que significó su reciente comeback, el grupo SEVENTEEN anunció que viene preparando un encuentro con sus fanáticos de manera virtual debido a las medidas de distanciamiento social impuestas por la COVID-19.

Según informó el medio coreano, Newspim, el grupo K-pop planea su cuarta reunión anual de fanáticos llamado CARAT LAND.

Para este concierto en vivo se planea que SEVENTEEN presente todo el repertorio de su séptimo mini álbum llamado Henggarae y sería para finales de agosto.

Como se recuerda, el grupo de Pledis Entertainment reunió 21.000 fanáticos en Corea del Sur durante tres días de show en 2019.

En las próximas semanas, la compañía del grupo K-pop emitirá más detalles sobre fecha, horarios y precio del boleto para ver el concierto online.

Entre las últimas actividades registradas por SEVENTEEN, se encuentran el lanzamiento de su entrevista con Raise your hand if you love me en Weibo.

Asimismo, Seunghwan viene participando en una votación para el programa Idol Champ de MBC.

Finalmente, Wonwoo de SEVENTEEN agradeció a sus CARAT por sus saludos de cumpleaños a través de un tuit y un video por V Live.

El idol inició su transmisión cantando el tradicional “Feliz cumpleaños”, en coreano.

Este fue el mensaje del rapero del grupo K-pop en Twitter. “Fue un corto V Live, pero gracias por celebrar mi cumpleaños hoy y a los CARATS quiero que sean felices todos los días!”.

