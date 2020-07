El 17 de julio se estrenó el piloto del show Summer Vacation, programa que tiene como miembros fijos a los actores de Train to Busan Choi Woo Shik y Jung Yu Mi. El primer invitado fue nada más y nada menos que Park Seo Joon, la estrella del dorama Itaewon Class.

La expectativa por la presencia del intérprete de ‘Park Sae Roy’ no solo se reducía a su fama actual tras el éxito de sus últimos proyectos, sino al esperado reencuentro en pantalla con Choi Woo Shik. Ambos actores son amigos cercanos y se han cruzado en cameos para Fight my way, The divine fury y Parasite.

En Summer Vacation, los televidentes pudieron tener un vistazo de su relación en la vida real. Mientras Choi almorzaba con su co-anfitriona, llamó a su amigo para preguntarle qué le gustaría comer al llegar al programa.

Lo primero que resaltó fue la reacción de Choi Woo Shik al escuchar el tono de espera de Park Seo Joon. “Es demasiado cursi, le dije que lo cambie pero no me hace caso”, comentó ante la risa de su colega.

Choi Woo Shik en Summer Vacation. Foto: Captura.

Al contestar la llamada, el protagonista de She was Pretty le contó que tenía un poco de dolor de garganta por las grabaciones de su película Dream y que, debido el rol que interpretaba, también estaba siendo cuidadoso con su apariencia física.

El lado dulce de su amigo salió a flote al preguntarle, “¿entonces, para tu visita de mañana deberíamos preparar comida que ayude a tu garganta o algo que tenga mucha proteína?”.

Choi Woo Shik en Summer Vacation. Foto: Captura.

Park Seo Joon replicó sorprendido “Woo Shik, ¿siempre te has preocupado tanto por mí?”.

“Claro, todo lo que pienso es en ti, Hyung. Come algo caliente antes de dormir”, contestó este con total seguridad.

Puedes ver la adorable interacción en este video:

Wooga Squad

Los actores Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyun Sik junto a V de BTS y Peakboy forman parte de un grupo de amigos autodenominado Wooga Squad. Esta es una de las tantas fotos de sus divertidos encuentros.

Wooga Squad: grupo de amigos entre Park Hyung Sik, Park Seo Joon, Kim Taehyung, Choi Woo Shik y Peakboy. Foto: Instagram.

