It’s okay to not be okay: ver capítulo 9 del drama de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji

El drama It’s okay to not be okay llega a la mitad de su emisión como uno de los más comentados entre los fans internacionales. Es que la historia de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji logró conmover a los espectadores al retratar la vulnerabilidad de la salud mental.

Con una propuesta que apunta a combatir el estigma social y el temor a lo diferente, esta semana se estrenan los episodios 9 y 10 del dorama por tvN y su distribución internacional con el nombre de Está bien no estar bien a cargo de Netflix

En el capítulo anterior, Kim Soo Hyun se enfrentó a golpes con el exnovio de una paciente del centro psiquiátrico que había lanzado una bofetada a Seo Je .

Esta reacción fue como una liberación de la ira que siempre contenía Gang Tae, por lo que antes de finalizar el capítulo 8, el protagonista le pide a Moon Young huir con ella.

Dorama It's okay to not be okay. Créditos: tvN

¿Dónde ver los capítulos 9 y 10 de Esta bien no estar bien con sub español?

Los únicos medios autorizados para transmitir el dorama, también conocido como Psycho but it’s okay, son el canal surcoreano tvN y Netflix.

Los estrenos de nuevos capítulos son cada sábado y domingo. Los televidentes coreanos son quienes tienen la primicia, pero solo un par de horas después ya está disponible en la plataforma de streaming a demanda.

It's okay to not be okay: drama protagonizado por Seo Ye Ji y Kim Soo Hyun

Horario de transmisión de It’s okay to not be okay en Netflix

It’s okay to not be okay en Perú: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Indonesia: 10.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Colombia: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Malasia: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en México: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Filipinas: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Chile: 11.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Argentina: 12.00 m.

It’s okay to not be okay en Estados Unidos: 11.00 a. m.

Tráiler del ep 9 de It’s okay to not be okay

En el adelanto del nuevo capítulo se puede ver que Kim Soo Hyun y Seo Je Yi se van de la ciudad juntos y su relación parece ir avanzando porque ambos lucen felices de compartir esos momentos.

Ver gratis doramas: It’s okay to not be okay

Puedes acceder gratis a la prueba de Netflix para ver todo su contenido, incluyendo los mejores doramas subtitulados y doblados al español, por una semana.

Doramas GRATIS. Créditos: Netflix

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.