Agencia de ILUV responde a denuncia de Minah por acoso en grupo disuelto

Nuevo escándalo de bullying aparece en el K-pop. Minah, una de las integrantes de ILUV (girlband debutó en abril del 2019) confesó en sus redes sociales que padecía de depresión. Posteriormente, reveló que la causa de su estado emocional era el presunto bullying que había sufrido por parte de sus compañeras de grupo desde su ingreso en noviembre pasado.

Fans, preocupados por sus palabras, enviaron palabras de aliento a la cantante que describió en un video de YouTube “haber salido al río Han con malos pensamientos hasta que un Policía la salvó”.

Min Ah confirma que fue acosada por los miembros de I LUV. Crédito: captura Instagram

Cabe resaltar que hasta ese momento Minah no había apuntado nombres específicos sobre la situación de intimidación, sino que había dicho que “todas” sus compañeras le causaron sufrimiento.

En consecuencia, se esperaba una respuesta oficial de la agencia WKS ENE, pues en un primer momento desactivó las redes sociales oficiales del grupo en controversia. Esta compañía habría disuelto en la práctica a ILUV, pues tres de sus siete integrantes se preparan para redebutar en otro grupo llamado BOTOPASS en agosto.

BOTOPASS: grupo de WKS ENE planea debut para agosto del 2020.

“Min-ah ha estado en descanso desde enero por razones de salud. La agencia quiso darle la oportunidad de participar en un nuevo proyecto, pero ella señaló que necesitaba más tiempo para recuperarse”, declaró la empresa en un comunicado.

“WKS ENE y las seis exintegrantes de ILUV queremos aclarar que sus denuncias no son reales. Por algún motivo, Min-ah rechaza encontrarse con nosotros, pero vemos a través de sus redes que ella está pasando por trastornos de salud mental, por lo que tratamos de evitar mayores acciones esperando que se recupere”.

“Las seis integrantes están en shock y dolidas por las acusaciones. Es especialmente misterioso cómo pudo acusar a una compañera que no vivía en el dormitorio con ella”.

Finalmente, manifestaron que lidiarán con el tema por la vía legal.

Agencia MKS ENE reactivó las redes sociales de ILUV con este comunicado en inglés. Foto: Instagram

Además del comunicado, el medio de noticias OSEN habló con un representante de la agencia. Este sugirió que aunque Minah no participó en la audición para debutar en BOTOPASS, estaban pensando en darle un álbum solista.

Minah responde en Instagram

Luego de que el comunicado saliese a la prensa coreana, la cantante respondió a la negativa de su agencia. Publicó una captura de pantalla con el mensaje de un antifan pidiéndole “desaparecer”.

Minah, ex ILUV, en Instagram. 16 de julio 2020.

“¿Debería morir para que esto termine? ¿Así me creerán? No quería volver a las redes sociales, pero me sigue molestando las noticias sobre mi. Mi depresión, trastorno de pánico e insomnio vino después de que ingresé a la compañía y fue causado por los miembros. Todos los de la agencia saben”, enfatizó.

“Me dijeron que no trabaje hasta el otoño. Nunca escuché algo sobre un álbum solista. Dejen de mentir”, replicó a lo que había indicado la fuente de OSEN.

Minah agregó que la agencia le envió un acuerdo de confidencialidad que ella no ha firmado. ”¿Por qué no debería ser capaz de contar mi propia historia? ¿Tienen miedo de lo que pueda decir?”

Finalmente, la exmiembro de ILUV aclaró que Sooyeon, que era la líder del grupo, no es parte de su acusación de bullying.

