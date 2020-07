El canal tvN acaba de liberar un divertido video sobre el detrás de cámaras de It’s okay to not be okay, el drama que viene liderando en el rating en Netflix, y muestra un curioso momento en la que los protagonistas se burlan por un curioso personaje que interrumpe la escena.

En el clip publicado en YouTube, Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji grababan una discusión provocada por la reacción de Moon Young frente a Joo Ri.

Cuando ambos actores del dorama de tvN y Netflix, y se encontraban metidos en sus personajes, se puede oír a lo lejos a un gallo y su peculiar cacareo matutino.

En el video viral se puede ver que hasta en dos oportunidades el animal irrumpe el rodaje del drama It’s okay to not be okay.

Luego de terminar de filmar, Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji hicieron comentarios graciosos respecto a lo que había sucedido y hacían reír a todos los integrantes de la producción.

Este hecho que se viralizó en Internet sucedió mientras grababan una escena del episodio cinco de It’s okay to not be okay, el cual transcurre de la siguiente manera.

Moon Young y Joo Ri peleaban porque la escritora había dormido en la casa de Gang Tae, este último escucha la discusión y decide llevarse a la protagonista del kdrama.

Seo Ye Ji: Espera, ella me pegó primero.

Kim Soo Hyun: Suficiente.

Seo Ye Ji: ¿Qué? ¿Por qué haces esta escena? La falsa me pegó primero.

Kim Soo Hyun: No me importa quién empezó.

Seo Ye Ji: Y por qué te pones de su lado.

Kim Soo Hyun: ¿Qué?

Seo Ye Ji: ¡Solo gritaste mi nombre!

Kim Soo Hyun: No seas infantil y vete a casa.

Seo Ye Ji: Ven conmigo, sal de esta pocilga. Yo te llevaré.

Kim Soo Hyun: No soy tuyo.

Todo sobre el estreno del episodio 5 y 6 de It's okay to not be okay. Créditos: tvN

Video viral del gallo interrumpiendo a los protagonistas de It’s okay to not be okay de Netflix.

Video completo del detrás de cámaras del drama coreano de tvN.

Tráiler ep 9 de It’s okay to not be okay

