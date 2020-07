It’s okay to not be okay: el baile de caderas de Kim Soo Hyun que emocionó a fans [VIDEO]

El dorama psicológico de tvN It’s okay to not be okay va ganando corazones gracias al carisma del elenco encabezado por Kim Soo Hyun y Son Ye Jin. Al llegar a la mitad de la historia, la producción no deja de mostrar las divertidas situaciones que ocurren tras bambalinas.

Con un reparto talentoso, entre los que destaca Oh Yung Se por su performance de un hombre que vive con autismo, la producción reveló un compilado de curiosidades en el detrás de cámaras.

Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji de It's okay to not be okay. Créditos: tvN

Una de las escenas a grabarse muestra al enfermero Moon Gang Tae junto al personal del hospital psiquiátrico mientras realizan una sesión de ejercicios como parte de la terapia de los pacientes.

Durante las primeras tomas, Kim Soo Hyun protagonizó algunos bloopers al confundir los pasos de la rutina. Al darse cuenta de sus errores solo miraba inocentemente a la cámara.

Luego de ello le tocó mover las caderas de un lado a otro, lo que causó sensación en las redes sociales pues en la toma final del dorama no se le captaba de cuerpo completo.

Kim Soo Hyun imita al Guasón

Por otro lado, durante el primer episodio de Psycho but okay, los televidentes pudieron ver una graciosa referencia a The Joker. Esta fue realizada por el mejor amigo de Kang Tae tras bromear con él y decirle que su sonrisa se parecía a la de ese personaje de ficción.

Escena del Joker en Psycho but okay. Foto: captura

Gracias al detrás de cámaras, es posible ver una versión del icónico “baile en la escalera” pero a cargo de Kim Soo Hyun.

Ambos actores practicaban la mejor forma de representar la alusión y Kim indicó que debería patear en el aire. Ello fue imitado a la perfección por Kang Ki Dong que interpreta a Jo Jae Soo.

Puedes ver la compilación de más momentos divertidos entre el elenco de actores de It’s okay to not be okay en el siguiente clip.

