BTS: Jungkook cautiva a fans con versión a capella de “Stay gold” [VIDEO]

Aunque Map of the soul 7 - The journey vuelve nuevamente a poner en lo alto el talento de BTS, no hay duda de que Jungkook está dominando esta era musical. Y es que el desenvolvimiento personal del integrante más joven de la boyband vuelve a ser lo más hablado por ARMY luego de que se compartiera un extracto de video donde interpreta a capella “Stay gold”.

Como se recuerda, el pasado 19 de junio el referido tema fue lanzando digitalmente de manera previa al álbum japonés en el que ahora figura como track principal.

PUEDES VER BTS: Melanie Fontana se defiende y responde a ARMY luego de ser criticada

Map of the soul: 7 The journey, cuarto álbum japonés de BTS. Créditos: Big Hit Entertaiment

La canción rápidamente se convirtió en la sensación de los fans de BTS, con sus dulces voces los cantantes coreanos alentaban a mantener el brillo interior aún cuando en el mundo no siempre encontrarán cosas bellas.

Jungkook particularmente destacó por su manejo vocal. En este nuevo clip que se comparte en redes sociales, el maknae superó las expectativas de ARMY al aparecer sorpresivamente cantando a capella “Stay gold”.

El video en cuestión es un extracto del DVD con el detrás de cámaras de la sesión fotográfica para Map of the soul 7 - The journey. El disco forma parte del full álbum versión A (blu-ray) y B (normal).

Jungkook en MOTS 7 - The journey

Además de brillar con su vocal en las canciones de MOTS 7 - The journey, Jungkook como compositor y coproductor de “OUTRO: The journey” y “Your eyes tell”.

Esta última, además de ser una de los temas más emocionales del disco, será OST principal de la película japonesa que lleva el mismo nombre.

En el video a continuación, disfruta de la primera presentación en vivo de “Your eyes tell” de BTS para la televisión de Japón.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.