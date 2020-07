La girlband BLACKPINK sigue cosechando triunfos con “How you like that”, su más reciente estreno que acaba de obtener su octava victoria en shows musicales surcoreanos.

El 16 de julio (KST), se emitió una nueva edición del programa M! COUNTDOWN. En esta brindaron espectáculo grupos K-pop y solistas con nuevas canciones lanzadas.

BLACKPINK en su regreso "How you like that". Créditos: YG Entertainmnet

BLACKPINK y Red Velvet - IRENE & SEULGI no pudieron estar presentes en el show. Aun así, fueron nominadas al primer lugar gracias a sus temas “How you like that” y “Monster”, respectivamente.

Aunque ambas canciones dominan las plataformas musicales, finalmente solo una pudo alcanzar la victoria. Tras el conteo de puntajes, se dio como ganador al comeback de las artistas de la YG Entertainment con 7,432 frente a los 5,780 del tema debut de sus pares de la agencia SM.

De esta manera, “How you like that” obtiene su octava victoria en programas musicales de Corea del Sur; en tanto BLACKPINK suma 29 trofeos en su récord personal para la misma categoría.

Cabe resaltar que en la edición del 16 de julio de M! COUNTDOWN participaron de manera presencial los grupos GFRIEND, TOO, Golden Child, VERIVERY, CHIC&IDLE, SF9, AB6IX, 1THE9, y muchos otros más.

Regreso de BLACKPINK con “How you like that”

No es para menos la acogida de “How you like that”, pues además de tratarse de una canción de BLACKPINK marca el regreso oficial de Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie tras un año de ausencia.

Además, la canción estrenada el 26 de junio se configura como un adelanto del primer álbum de estudio de la girlband, programado para su esperado lanzamiento en setiembre del presente año.

