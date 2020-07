Comparan a Seo Ye Ji con IU por dramas It’s okay to not be okay y Hotel Del Luna

Si hablamos de actrices representativas en la industria de dramas coreanos, tienen que ser mencionadas Seo Ye Ji y IU, quien además es cantante. Ambas celebridades son reconocidas por sus excelentes interpretaciones y estos últimos días han sido comparadas debido a la similitud entre los personajes que dieron vida en It’s okay to not be okay y Hotel Del Luna.

Las personalidades y otras características de Moon Young y Jang Man Wol vistas en los doramas tiene un enorme parecido, por lo que diversos fans y artículos como los de MYX.abs hicieron hincapié en cinco detalles. A continuación enumeraremos estos puntos.

1. Su estilo para estar a la moda

En cada capítulo de It’s okay to not be okay y Hotel Del Luna, Seo Ye Ji y IU visten espectaculares conjuntos que lucen con gran glamour.

2. El empoderamiento femenino

Moon Young y Jang Man Wol demuestran que no son las “princesas en apuros”, ambas luchan por sus ideales sin temor.

3. “Corazón frío”

Seo Ye Ji y IU interpretan a mujeres de carácter fuerte, incluso dan la impresión a algunas personas de ser frías; sin embargo, temen enamorarse para no ser decepcionadas cuando lo único que buscan es recibir amor.

4. Tienen un amor verdadero

Logran estabilizar su complicada personalidad cuando están cerca a la persona amada.

5. Las frases épicas

Seo Ye Ji en It’s okay to not be okay dice: “Todas las personas son hipócritas. Todos vivimos con mucho odio”.

Mientras que IU en Hotel Del Luna dice: “El último siempre es el mejor”.

Cada sábado y domingo, It’s okay to not be okay estrena capítulos por tvN en Corea del Sur y Netflix para el resto del mundo.

