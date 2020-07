It’s okay to not be okay se perfila como uno de los doramas más exitosos del año dentro de la plataforma de Netflix, pudiendo superar incluso a The King: Eternal monarch de Lee Min Ho.

En ese sentido, no resulta extraña la atención que viene acaparando la pareja protagonista Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji.

Como consecuencia de esto, en redes sociales se está volviendo viral un anuncio (CF) que ambos actores protagonizaron hace seis años.

El comercial en cuestión pertenece a la marca de jugos y postres dulces Petitzel.

It’s okay to not be okay: Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji protagonizaron en 2014 un CF para la marca de budines Petitzel. Crédito: Instagram

Contrario a la personalidad de sus personajes en It’s okay to not be okay, en el CF del 2014, Kim Soo Hyun se presenta como un confiado ejecutivo, mientras Seo Ye Ji es una tímida joven.

Ambos comparten una banca en lo que parece ser una cita romántica. Después de unos segundos, Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji se acercan cada vez más, como en una dulce escena de beso, pero sin llegar a concretarlo.

En el making of del CF, uno de los miembros de la producción llegó a decir sobre la protagonista de Psycho but it’s okay:

“Seo Ye Ji realmente hizo que Kim Soo Hyun y todo el personal de la tripulación se sintieran agradecidos”.

Ahora, con la emisión del dorama, no son pocos los seguidores que expresan su emoción en redes sociales ante la posibilidad de que el famoso “beso del budín” pueda por fin darse.

