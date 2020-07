El comeback de GFRIEND sigue en boca de todos, no solo por el impresionante MV “Apple” de su décimo mini álbum titulado 回: Song of the Sirens, sino ahora por su gran ausencia en el programa Music Core de MBC.

Este hecho ha revivido un pasado conflicto que ocurrió con Big Hit Entertainment y MBC. Ante esta complicada situación entre la empresa que adquirió en julio de 2019 al grupo K-pop y el canal surcoreano, los fans vienen reclamando la presencia de sus idols en el espacio musical.

La mayoría de seguidores de GFRIEND despotrican en redes sociales contra MBC y ante esta situación, la producción del Music Core decidió emitir un comunicado para aclarar que no es responsabilidad suya la ausencia de Eunha, Yerin, Sowon, Yuju, Umji y SinB.

Este es el comunicado traducido al español.

“Hola. Somo Show! Music Core.

Los productores de Show! Music Core están trabajando para contar con músicos de una variedad de géneros para crear escenarios que son diferentes de los espacios televisivos ya existentes.

Nuestro staff ha solicitado (a la compañía Source Music) la presencia de GFRIEND, y esperamos que aparezcan para nuestros espectadores. Show! Music Core continuará trabajando duro para mostrar los mejores escenarios para los fanáticos del K-pop”.

Ante esta aclaración, los fans de GFRIEND piden explicaciones a los nuevos dueños de Source Music, Big Hit Entertainment. Asimismo, solicitan que aclaren sus diferencias con MBC para poder ver a sus idols en dicho canal.

Aquí un video donde explican a detalle sobre lo que provocó el conflicto entre Big Hit y MBC.

