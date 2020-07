El 14 de julio, la actriz Kim Seo Hyung hizo pública su solicitud para terminar su contrato de exclusividad con su agencia MADI Pictures, aduciendo entre otras razones, que la gerente rompió la confianza existente.

En su comunicado la protagonista del dorama Nobody Knows (SBS, 2019) inicia explicando que confió en la gestión de la CEO de MADI Pictures, a pesar de no contar con experiencia. Sin embargo, después se enteró por terceros de malos manejos, algo que Jeon Sung Hee intentó minimizar.

Como consecuencia de ello, recurrió a sus abogados para rescindir su contrato de exclusividad con MADI Pictures.

El portal Sports Chosun entrevistó a Jeon Sung Hee, CEO de MADI Pictures, quien negó que existiese un problema financiero, y por el contrario dijo que después de recibir el comunicado de Kim Seo Hyung no se han podido poner en contacto con ella.

“No hubo problemas con las cuentas financieras de Kim Seo Hyung ni problemas con su gestión. A pesar de esto, recibimos un aviso unilateral de rescisión del contrato. Ella cortó el contacto con nosotros y solicitó personalmente que los portales web eliminen la información de su agencia de su perfil público. Todavía no podemos ponernos en contacto con ella”.

El portal OSEN publicó un extenso informe citando las declaraciones de la CEO de MADI Pictures, Jeon Sung Hee, denunciando que hubo abuso verbal de parte de la actriz de SKY Castle (jTBC, 2018).

“A menudo nos maldecía. Trabajamos duro para triplicar su paga por contrato comercial, pero ella nos preguntó cuánto dinero ganamos”.

Con respecto a la parte financiera, Jeon Sung Hee explica que la división de ‘las ganancias era 7: 3 en transmisiones y 8: 2 en todo lo demás’.

Agrega: “Es cierto que nuestra agencia sufrió pérdidas financieras. Actualmente estamos en una situación en la que no podemos pagar un abogado. La actriz ya lo sabe”.

Tras la publicación de OSEN, Jeon Sung Hee respondió con los mismos argumentos de su comunicado anterior, agregando:

“No solicitamos la rescisión del contrato. Notificamos a la agencia que el contrato exclusivo había sido rescindido”.

Más adelante, advierte de los daños que pueden causar las acusaciones hechas por la CEO de MADI Pictures.

“Tenga en cuenta que emitir informes con reclamos unilaterales de la agencia, especialmente cuando la agencia tiene interés en crear problemas, causará daños más severos a la reputación del actor y causará cicatrices de las cuales será difícil de sanar”.

