Han Da Gam, de Full House, regresa con el dorama de clasificación +19 Graceful friends

Tras anunciar su matrimonio a inicios de año, la actriz Han Eun Jung vuelve a ser noticia al regresar a la industria de los doramas, ahora con un nuevo nombre, Han Da Gam, y como protagonista de Graceful friends, producción recién estrenada bajo la calificación ‘para mayores de 19 años’.

La trama de Elegant Friends (nombre alternativo) se desarrolla alrededor de un misterioso asesinato que involucra a un grupo de amigos desde hace 20 años como los principales sospechosos.

PUEDES VER Kim Woo Bin: la dura batalla contra el cáncer que enfrentó actor de The heirs

De forma gradual, el guion escrito por Kim Kyung Sun y Park Hyo Yeon develará quién es el asesino que atormenta a los personajes interpretados por Yoo Joon Sang , Song Yoon Ah, Joo Ah Reum, Kim Hye Eun, Bae Soo Bin y Han Da Gam.

En Graceful friends, Han Jung Eun da vida a Baek Hae Sook, una mujer hermosa, gentil y misteriosa que fue el objeto de deseo de cinco personas dentro de su grupo de amigos y que desapareció de forma inexplicable, para regresar veinte años después.

Han Da Gam interpreta a Baek Hae Sook, en el dorama Elegant Friends (jTBC, 2020). Crédito: HanCinema

Al igual que su personaje, la actriz nacida en 1980 regresa después de dos años de ausencia tras figurar en el reparto de Let me introduce her (SBS, 2018). Ahora, Han Eun Jung vuelve por partida doble, además de Elegant friends (JTBC, 2020), la belleza de 40 años también actúa en Touch (Channel A, 2020).

PUEDES VER Song Hye Kyo y Hyun Bin evidencian cercanía mediante su staff [FOTOS]

Si bien su carrera inició desde muy joven, el salto a la fama lo hizo con el éxito de taquilla Full House (KBS2, 2004), producción protagonizada por Bi Rain y Song Hye Kyo.

En este dorama, Han Eun Jung interpretaba a la antagonista de la historia, Kang Hye Won, una diseñadora de modas que fue el amor secreto de Lee Young Jae (Rain) por varios años hasta que conoció a Han Ji Eun (Song Hye Kyo). Cuando se da cuenta de la situación, intenta recuperar sin éxito el amor de su expretendiente.

En Full House (KBS2, 2004), Han Da Gam interpretaba a la antagonista de la historia Kang Hye Won. Crédito: HanCinema

Tras 16 años del estreno de Full House, no resulta fácil reconocer a Han Eun Jung como Kang Hye Won, debido a que su rostro ha cambiado con el tiempo, aunque algunos medios sugerían que la actriz se hizo cirugías para conservar su apariencia juvenil, algo que ella nunca ha desmentido.

Han Da Gam ha enfrentado rumores de haberse sometido a cirugía plástica, algo que ella no ha desmentido. Crédito: HanCinema

PUEDES VER Agencia de Son Ye Jin publica video de Hyun Bin y luego lo elimina

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.