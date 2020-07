BTS ha lanzado de manera oficial Map of the soul 7: The journey. Mediante este cuarto álbum japonés que contiene 13 temas, muchos de estos inéditos como “Your eyes tell”, los idols hacen gala de su talento para la composición, el canto y rap.

En el citado contexto, la boyband tuvo una interacción con ARMY de Japón a través de fancafe, donde Suga reveló cuál era el rap de autoría propia que más le gustaba y el motivo detrás de su favoritismo.

Agust D-2. Imagen: composición

El talentoso artista coreano, que este año bajo el nombre de su álter ego lanzó su segundo mixtape AGUST D-2, consideró que era difícil escoger solo una de sus muchas creaciones.

Sin embargo, señala que, haciendo una evaluación de su discografía personal, una canción que ‘odiaba’ ha llegado a gustarle con el tiempo. Esta es “The last”.

El tema forma parte de su primer mixtape AUGUST D. Su importancia para Yoongi radica en que refleja una época en la que vivía “muy desesperado y emocionado”.

En el pasado, exactamente en 2014, el idol K-pop había mostrado su predilección por la versión final de “Cypher PT.2: Triptych”.

Suga en la era Skool luv affair. Créditos: Big Hit Entertainment

La canción del mini álbum coreano Skool luv affair fue descrita por Suga como un track divertido porque involucraba a sus oyentes y a sí mismo como rapero.

En ese entonces, el artista también compartió sobre “Cypher PT.2: Triptych”: “Se necesita tener muchas habilidades para su interpretación”.

Cabe resaltar que Suga trabajó junto a sus compañeros raperos RM y J-Hope para la creación de la letra de “Cypher PT.2: Triptych”.

