“Your eyes tell”, la segunda canción oficial de Map of the soul: The journey de BTS, fue estrenada y ha conmovido a los millones de ARMY alrededor del mundo por su profundo significado.

El responsable de este desborde de emociones entre los fanáticos es Jungkook, quien compuso la letra y música del nuevo tema interpretado por los Bangta Boys.

Para ARMY, “Your eyes tell” tendría diversos significados no solo por la letra, sino por la posibilidad de un mixtape del ‘Golden maknae’.

Según diversos medios, el concepto de la canción es ideal y la letra realmente hará llorar porque el mensaje es que hay luz en el futuro, incluso si te encuentras lidiando con momentos difíciles en tu vida.

Ante el lanzamiento del nuevo tema en japonés del grupo K-pop, los ARMY volvieron tendencia mundial los hashtags: #YourEyesTellIsHere, #ProudOfJungkook y #ProducerJK.

A continuación, te presentamos la letra traducida al español de “Your eyes tell” de BTS, creación de Jungkook.

¿Por qué tus lágrimas siguen fluyendo?

Hey, quédate a mi lado y riámonos

Un futuro sin ti es como una vida sin color

Monocromo y frío

Incluso podemos ver lo hermosos de la oscuridad

Por favor, créeme

Te miro directamente y veo que no vas a ningún lado

Cualquier mentira que obstruya nuestro camino

En la dirección a dónde vamos

El lugar que tu me diste sigue aquí

Es el lugar seguro para mi corazón

Las sombras del pasado me siguen una y otra vez

Mientras trato de liberarme, ellas me sigue

Pero sigo queriéndolo

Para nuestro mañana

Incluso si parece difícil llegar hasta el final

Gritaré tu nombre

Esa mirada que tienes es tan colorida

Te daré todo de mí

Aún no logro verbalizar mi sueño sin esperanzas

Enfrento al pasado y al futuro

Lo que más quiero es poder alcanzarte

En un noche como esta

Sigo pensando que en esta ciudad ya amanecerá

Quiero ser amado

Por orden del amor

Me convertiré en tus ojos

Para la aventura que tenemos por delante

Incluso estamos viendo lo hermoso de la oscuridad

Por favor, créeme

