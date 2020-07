El drama coreano It’s okay to not be okay posee ya un público ganado, quienes cada sábado y domingo esperan por el estreno de un nuevo capítulo en tvN o Netflix, y es que el elenco que tienen cuenta con los mejores actores surcoreanos.

Además de Kim Soo Hyun o Seo Je Yi, otro de los intérpretes que se ha ganado el aplauso y excelentes críticas es Oh Jung Se, quien da vida a Moon Sang Tae, un señor con la condición neurobiológica de Asperger.

El actor de 44 años, edad coreana, pertenece a la agencia Bel Actor Entertainment y siempre ha sido reconocido por su gran versatilidad a la hora de elegir un personaje en los kdramas.

Es decir, Oh Jung Se tiene una gran facilidad para interpretar papeles diversos y los 27 dramas, donde ha participado son prueba de ello. Incluso medios coreanos lo apodaron el ‘Dios de la actuación'.

Solo hace falta ver que en este 2020, se encuentra desempeñado roles en los doramas: It’s okay to not be okay, The good detective y My husband has a Kim Hee Sun.

Mientras que en el drama también conocido como Psycho but It’s okay de Netflix, Oh Jung Se da vida al soñador Sang Tae, artista nato con Asperger.

Y en My husband has a Kim Hee Sun, interpreta a Kim Jin Mook, un esposo que tiene como amor platónico a una conocida actriz, por lo que deberá superar una crisis matrimonial.

También, el actor coreano, Oh Jung Se sorprende con su actuación en The good detective con el rol de Oh Jong Tae.

