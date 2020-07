El 12 de julio se lanzó en las principales plataformas musicales ‘In Your Time’, tema perteneciente al OST del dorama It’s okay to not be okay.

La canción es interpretada por Lee Soo Hyun, vocalista del dúo mixto AKMU.

El videoclip de “In Your Time” de 4.32 minutos de duración, utiliza escenas entre Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) y Go Moon Young (Seo Ye Ji) vistas durante la última parte del quinto episodio de It’s okay to not be okay.

‘In Your Time’ sería la cuarta parte del OST del dorama, conformada por “You’re Cold” de Heize, luego vino “Breath” interpretado por el cantautor Sam Kim y “My Tale” de Park Won, integrante del dúo masculino One More Chance.

En cuanto a Lee Suhyun de AKMU, “In Your Time” significa su primera colaboración con un dorama después de dos años, tras interpretar “Sori” para Mr. Sunshine (2018), producción protagonizada por Lee Byung Hun y Kim Tae Ri.

Y un año antes, en 2017, ‘E-Su’ interpretó los temas ‘Ice Cafe’ y ‘Red Carpet’ junto a otros artistas como VIINI (ex JBJ), para el dorama de 5 episodios Temporary Idols (2017), donde además actuaba.

