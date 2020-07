Los ojos de Jin fueron el tema que dominó la última sesión del visual de BTS con los miembros de su fandom conectados a Weverse, la app creada por Big Hit para facilitar la comunicación entre los idols K-pop y sus seguidores.

Durante la conversación (realizada el 12 de julio), una ARMY realizó un comentario sobre los ojos de Seokjin, provocando que este después revelara un dato poco conocido sobre los mismos.

“Oppa usas lentes de contacto ‘boyfrilense’”, escribió la fan utilizando un juego de palabras que mezcla lentes de contacto (len-jeu) con novios (bo-i-peu-len-jeu), el primer vocablo derivado del inglés, boyfriend (novio).

12.7.2020. BTS: Comentario de una ARMY sobre los ojos de Jin. Crédito: captura Weverse

A esto, ‘Jinnie’ respondió: “Muchas personas no entienden y piensan que mis ojos siempre están brillando, pero en realidad me insertaron lentes de contacto “.

Lo que la estrella K-pop refiere es que efectivamente lleva implantados lentes intraoculares, una medida quirúrgica utilizada en aquellas personas que no son aptas para corregir su vista con láser.

12.7.2020. BTS: Respuesta de Jin al comentrio del ARMY sobre sus ojos. Crédito: captura Weverse

Más adelante, en otro punto de la conversación, una ARMY comentó que Jin parece no envejecer, a lo que este contestó: “Tengo arrugas alrededor de mis ojos”.

“¡No digas cosas que no tienen sentido! ¡Incluso si tienes arrugas u otra cosa, si ‘alguien’ dice que no estas envejeciendo, entonces no estas envejeciendo! Te amo”, replicó la fan.

“¿Qué no estoy envejeciendo? Escúchame estudiante, las arrugas son porque estoy envejeciendo”, replicó la estrella de 27 años.

Mientras tanto, en Twitter no son pocas las ARMY que han compartido capturas de los ojos de Jin preguntando dónde están las arrugas, porque no las ven.

12.7.2020. BTS: Respuesta de Jin al ARMY sobre las arrugas en sus ojos. Crédito: captura Weverse

