Aunque actualmente el nombre de Woo Do Hwan resuene más que nunca por su magistral interpretación doble en The king: Eternal monarch, lo cierto es que desde el 2016 la carrera del actor tomó vuelo gracias a su talento plasmado en doramas y películas aclamadas por los fans y la crítica.

También es verdad que a pesar de ahora es una respetada celebridad, su camino no ha sido nada fácil, ya que durante los 5 primeros años desde su debut en 2011 solo dio vida a tres personajes: dos para la televisión y uno que significó su introducción a la pantalla gigante.

Woo Do Hwan en Shut up flower boy band del 2012. Créditos: My Drama List

Quien sea un fan acérrimo de la ‘Espada Inquebrantable’ habrá observado sus poco notorias apariciones en los doramas You’re here, you’re here, you’re really here (2011) y Shut up flower boy band (2012).

Sin embargo, cuando se trata del debut de Woo Do Hwan en el cine existe un vacío para los seguidores, ya que este primer trabajo llamado Let’s go to Rose Motel no se encuentra disponible y mucho menos figura en la filmografía oficial del actor.

La razón de la ausencia es el contenido del largometraje, calificado como R por su violencia, lenguaje fuerte y escenas de carácter sexual.

Let’s go to Rose Motel.

Let’s go to Rose Motel sinopsis

La trama inicialmente presenta a Woo Do Hwan en el personaje Sung Soo, un joven que no ha tenido relaciones sexuales con su novia de seis meses.

Sung Soo y su pareja acuden al Rose Motel. Cuando el joven entra al baño de la habitación para ducharse, logra ver a través de un agujero el cuarto continuo donde un hombre y una mujer tienen relaciones coitales.

Le'ts go to Rose Motel con Woo Do Hwan. Imagen: captura YouTube

Aunque primero observa con curiosidad, pronto se dará cuenta de que se trata de la celebridad Sa Ra aparentemente haciéndole favores sexuales a un político de renombre.

Controversia por Let’s go to Rose Motel

Let’s go to Rose Motel se lanzó en 2013, pero la participación de Woo Do Hwan resonó en agosto del 2017, poco después del respaldado estreno del drama Save donde trabajaba junto a Ok Taecyeon.

Previamente, la ‘Espada Inquebrantable’ ya había cautivado al público con Dramaworld, The man living in our house y la película Master (todas del 2016), supuestamente su debut en el cine.

Ante esta situación, su agencia KeyEast emitió la siguiente declaración: “Woo Do Hwan filmó la película en un momento en el que no era conocido y no sabía cómo recibir oportunidades de actuación. Solo filmó la película porque le apasionaba la actuación y recibió la oferta de reparto.”

No obstante, por este primer trabajo el famoso también habría recibido elogios, pues medios como Insight Korea afirman que fue invitado al Festival Internacional de Cine Fantástico Bucheon 2013.

Woo Do Hwan, actor de KeyEast Entertainment. Créditos: Instagram

Como se mencionó, Let’s go to Rose Motel no se encuentra disponible. Sin embargo, su trailer subido por una cuenta de fan no ha sido removido de la plataforma YouTube.

Mira el trailer a continuación.

