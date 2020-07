Una reciente interacción de Song Hye Kyo en Instagram emocionó a sus seguidores al relacionarla directamente con Hyun Bin, quien fuera su pareja en la vida real y la ficción con el dorama Worlds Within, una década atrás.

Para los fans de la actriz no pasó desapercibido la interacción que esta tuvo en un post de Belmakang, la estilista de Hyun Bin.

La artista del maquillaje publicó una fotografía celebrando el aniversario con su pareja. Song Hye Kyo comentó la publicación con una rosa.

8.7.2020. Post del estilista de Hyun Bin con el comentario realizado por Song Hye Kyo. Crédito: captura Instagram

Esta simple acción se encadena a la interacción que tuvo meses atrás Hyun Bin con la manager (y mejor amiga) de Song Hye Kyo, Ms. Ellen Park.

El protagonista de Crash landing on you asistió como invitado a una boda, sentándose durante la ceremonia al lado de la gerente de la actriz de Descendants of the sun.

Elle Park, manager de Song Hye Kyo, fue fotografiada junto a Hyun Bin durante una boda. Crédito: Instagram

Estas acciones alimentan la esperanza de los seguidores Song Hye Kyo y Hyun Bin de una posible reconciliación, deseo que se vio reforzado luego de que el portal chino QQ publicara el mes pasado un informe señalando una serie de acciones provenientes de ambos actores apoyando esa posibilidad.

Sin embargo, algunos fans de la actriz Son Ye Jin (pareja de Hyun Bin en Crash landing on you), que apoyan la idea de un amor real entre ambos, acudieron al Instagram de la estilista Belmakang para dejar mensajes de odio contra Song Hye Kyo.

Mensajes de odio contra Song Hye Kyo. Crédito: captura Instagram

