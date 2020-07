Irene de Red Velvet confiesa que falta de proyectos en solitario le provocó inseguridad

La primera sub-unidad de Red Velvet formada por Irene y Seulgi estrenó el 6 de julio su minialbum “Monster”. A pesar del inesperado retraso de su video musical, el sencillo promocional fue aplaudido por los oyentes y la crítica pues muestra las fortalezas de ambas cantantes.

Dos días después del lanzamiento, las estrellas de K-pop fueron parte de una sesión de preguntas y respuestas para interactuar con sus fans. Una de las interrogantes fue sobre lo que opinaban de los retos y sobre enfrentar nuevas cosas en la vida.

Red Velvet, Monster

En ese momento, Irene trajo a la mesa el tema de cómo evaluó su desempeño como artista desde el debut de Red Velvet en el 2014. Si bien como grupo han logrado éxito en los charts más importantes y además el reconocimiento del público general, se percató que no había tenido oportunidad de probar algo por sí misma.

“Sentí que no estaba haciendo lo mío. Mientras pensaba a fines de año (2019), sé que he hecho mucho con Red Velvet, pero no he logrado cosas como Bae Joohyun”, comentó al mencionar su nombre real.

Irene para "Monster". Foto: SM Entertainment.

En consecuencia, ello le hizo sentir insegura sobre si podría emprender algo en el ámbito artístico sin la compañía de sus cuatro amigas y colegas.

“Tuve dudas sobre mí misma, sobre si podría intentar algo nuevo. Como no he hecho mucho como miembro solista, me preguntaba ¿Lograré probar algo nuevo? Pero ahora quiero hacerlo, quiero retarme a lograr mis propias cosas”.

Seulgi estuvo de acuerdo con ella y también agregó que también le gustaría sentirse satisfecha al mostrar un lado nuevo de sí misma en el futuro.

Sobre Irene, cabe recordar que sus trabajos fuera del grupo se han enfocado en su imagen como portada de revista o modelo para marcas como Clinique, Damiani o Chamisul. Sin embargo, es notoria la diferencia con sus compañeras en cuanto a ofertas musicales.

Irene para Clinique.

A pesar de que su posición en el grupo es la de vocalista, en los seis años de carrera solo participó en un feat para DJ Raiden con la canción “The Only”. En comparación, sus compañeras han lanzado varios OST para doramas o singles vía Station de SM.

Felizmente, esta sub-unidad de Irene y Seulgi permite que se escuche el talento de la líder del grupo más allá de su impresionante belleza.

