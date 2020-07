El 11 de julio, durante su presentación en el programa How Do You Play? de MBC, Lee Hyori no pudo con contener las lágrimas al hablar de la polémica que desató su visita a un karaoke junto a YoonA de Girls Generation, durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La exlíder de Fin.K.L se encontraba como invitada junto a Rain y Yoo Jae Suk para promocionar su lanzamiento como trío bajo el nombre de SSAK3, con el MV “Once Again This Beach”.

Yoona y Lee Hyori recibieron duras críticas por streaming en karaoke.

El tema sobre la controversia salió a relucir por un comentario de Yoo Jae Suk al decir: “Tengamos cuidado antes de nuestro debut”.

Visiblemente afectada, Lee Hyori respondió: "Tendré cuidado", mientras comenzaba a llorar, para luego ofrecer la posibilidad de dejar SSAK3.

“Debería dejar el grupo. Deberías buscar a alguien más”.

El ofrecimiento fue rechazado por Rain y Yoo Jae Suk, quien dijo: “Estas son cosas que suceden a medida que avanzas en la vida”.

Lee Hyori dijo a modo de respuesta: “Estaba tan emocionada. Debería dejar de ser Linda G. No debería causar tantos problemas al equipo. Estaba siendo demasiado desconsiderada”.

Después de consolar a Lee Hyori, la conversación retornó a la promoción de su grupo de baile SSAK3 y “Once Again This Beach”, una nueva versión de la canción “In Summer” del desaparecido dúo DEUX, lanzada en setiembre de 1994 como parte de su tercer mini álbum RHYTHM LIGHT BEAT BLACK.

