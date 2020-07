It’s okay to not be okay se ha establecido como uno de los doramas que más curiosidad ha despertado entre su audiencia, por su oscura historia de fantasía, fabuloso vestuario, escenarios y proceso de producción.

TvN, cadena encargada de la distribución de It’s okay to not be okay, compartió una entrevista con Park Sung Jin, director de efectos visuales del kdrama.

Park Sung Jin, director de efectos visuales de It’s okay to not be okay. Crédito: Instagram

El especialista inicia explicando el proceso de creación del ‘castillo maldito’ de Go Moon Young (Seo Ye Ji).

“Cuando leí el guion (técnico) por primera vez, la descripción de la casa de Go Moon Young me encantó.”

It's Okay to Not Be Okay: El 'castillo maldito' de Go Moon Young (Seo Ye Ji), utiliza tecnología CGI. Crédito: Instagram

“No todos los días me pongo a trabajar con un escenario como este en Kdramas románticos. También sabía que si se retrata incorrectamente, la casa podría verse fuera de lugar.”

“La casa, las montañas circundantes y el interior de la casa, como el candelabro, se crean con VFX. El balcón requirió trabajo adicional porque es un espacio crucial para Go Moon Young y Moon Gang Tae. Tenía que ser impulsado por la fantasía, pero aún realista”, expresó Park Sung Jin.

No obstante, el especialista señaló una escena en especificó que significó un gran reto para su equipo de trabajo y que tomó dos meses de trabajo.

Esta sería la secuencia de la huida de Kwon Ki Do (Kwak Dong Yeon) visto en el tercer episodio.

“El automóvil voló por encima en cámara lenta y el regreso a la realidad requirió mucho trabajo gráfico en 3D. Para completar esa escena tuve a más de 20 artistas trabajando durante casi dos meses.”

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.