Radio Disney presentó uno de sus eventos especiales del año llamado ARDYs Summer Playlist a través de su canal Disney Channel. BTS fue anunciado como uno de los artistas que tendrían una aparición especial el 10 de julio, lo que llevó a sus fans a estar alertas.

En general, el programa fue un recuento de las mejores presentaciones de ediciones previas de los Radio Disney Music Awards (ARDYs) y fue conducido por Laura Marano.

BTS en Disney Channel. Captura Twitter.

BTS y su aparición fue promocionada en varios carteles de Disney en redes sociales; sin embargo, al sintonizar el programa los fanáticos del grupo K-pop no pudieron ocultar su sorpresa ante el resultado.

Ocho segundos en total duró el compilado de las tomas de Bangtan en la transmisión. Los primeros pertenecen al opening del show mientras sonaba la canción “Come & get it” de Selena Gomez y luego fueron mostrados mientras Sia interpretaba su tema “Together”.

Los breves momentos que BTS apareció en pantalla tuvieron algunas reacciones encontradas entre los seguidores.

Algunos esperaban que durase un poco más, pues en las últimas invitaciones que recibieron los siete artistas coreanos se les dio un espacio razonable para hablar y presentar algunas canciones. Como muestra, su aparición a distancia en los Kids Choice Awards 2020 y el Dear class of 2020.

Sin embargo, otros usuarios resaltaron que Radio Disney es una de las estaciones que transmite las canciones de los artistas surcoreanos en sus sucursales latinas y estadounidenses. Además, en la edición 2019 de los ARDYs, Bangtan fue premiado como Fenómeno Global.

Respecto a ese tema no se puede evitar mencionar el cover de Boy with luv a cargo de Sofia Carson, opening de los ARDYs 2019, que nuevamente fue transmitido este año.

Actualmente los integrantes de BTS preparan el estreno de su álbum japonés Map of the soul 7: The Journey.

Este sale a la venta el 15 de julio y el fandom alista motores para continuar con la buena racha que lleva el septeto en las principales listas de música desde que iniciaron el año con MOTS 7.

