The Boyz: Sunwoo pide perdón tras controversia por fumar en la playa

Sunwoo de The Boyz y la agencia Cre.Ker se pronunciaron oficialmente sobre la controversia de las fotos en la playa que publicó el bailarín del grupo K-pop el pasado 9 de julio. Internautas habían detectado que el idol aparentemente sostenía un cigarrillo en la mano.

Las capturas fueron publicadas en la cuenta de Twitter de The Boyz, boyband que ganó el programa Road to Kingdom semanas atrás.

Sunwoo The Boyz. Foto: Twitter

De ambas fotos, los internautas se enfocaron en aquella donde Sunwoo extiende el brazo izquierda hacia la cámara. Aunque la imagen es oscura, los comentarios se enfocaron en el pequeño detalle de su otra mano argumentando que podría ser un cigarrillo encendido.

Sunwoo The Boyz. Foto: Twitter

No entró en controversia el hecho de que el idol fumase, pues es mayor de edad, sino que el reglamento en Corea (2017) especifica que no se puede encender cigarros en las playas públicas.

De todas formas, al no estar comprobado todo quedaba como debate en los ácidos foros de Pann y TheQoo, con defensa a favor del cantante sugiriendo que en realidad él sostenía su teléfono.

Fans enmarcaron lo que argumentan es el celular de Sunwoo en las polémicas fotos. Créditos: Twitter

Carta de Sunwoo

El 10 de julio, el tema toma nuevo rumbo con una carta del integrante de The Boyz en su fancafé donde pide perdón por no respetar las reglas de los lugares públicos.

“Tengo algo que decir a Deobi (nombre del fandom). Quise que esta plataforma fuese un lugar donde pueda compartir alegrías con los fans. Sin embargo, cometí un error por el que debo entregar esta carta de disculpas.

Fui a la playa con nuestros miembros luego de terminar con el programa de competencia. No obstante, en ese espacio público no cumplí lo que la ley establece. A los fans que creyeron en mí, no sé cómo expresar cuan arrepentido estoy”

La traducción completa se encuentra a continuación por la fanbase TBZenEsp.

Sunwoo en fancafé. 10 de julio. 1/2. Foto: TBZenespañol

Sunwoo en fancafé. 10 de julio. 2/2. Foto: TBZenespañol

Comunicado de Cre.Ker

Además de ello, la agencia responsable del grupo se sumó con un comunicado donde se disculpan “al causar preocupación por romper las reglas de los lugares públicos”.

“No solo Sunwoo, sino también los miembros que lo acompañaron son conscientes del comportamiento incorrecto y están reflexionando profundamente”, precisaron.

Agencia Cre.ker sobre Sunwoo. Foto: TBZenespañol

Cabe precisar que las fotos cuestionadas ya fueron eliminadas de la cuenta oficial de Twitter de The Boyz.

