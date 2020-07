La excelente relación que tienen los protagonistas del drama coreano It’s okay to not be okay fue puesto a prueba en un reciente segmento promocionado por Netflix, debido al gran éxito que ha tenido la producción original de tvN.

A través de las redes sociales de la plataforma de streaming se compartió un video donde Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se juegan el tradicional “Sí o no”, pero cambiaron el nombre a “Okay or not okay”.

It's okay to not be okay: Créditos: Netflix

Esta es la traducción al español del divertido juego con los actores principales de It’s okay to not be okay de Netflix.

Kim Soo Hyun: Hoy jugaremos “sí o no”. Es como el grupo de chicas, TWICE. ”Está bien o no está bien”

Pregunta: ¿Tu amigo pide bubble tea sin perlas?

Kim Soo Hyun: El bubble tea sin burbujas no es bubble tea. No son “té de burbujas”. Eso es solo té. -se ríe Seo Ye Ji.

Oh Jung Se: Realmente no me importan mucho las burbujas.

Kim Soo Hyun: ¡Pero el popote es así de grande!

Oh Jung Se: Buen punto

Seo Ye Ji: Quiero decir, puedes comprarlo de nuevo.

Pregunta: ¿Tu amigo sigue haciendo chistes malos?

Seo Ye Ji: Soo Hyun fue así para mí, así que me acostumbré. Entonces, está bien para mí. -se avergüenza Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun: No lo sabía...

Pregunta: ¿Su compañero de cuarto usa sus cosas sin su permiso?

Productor: Solo Seo Ye Ji dijo que sí, ¿por qué es eso?

Oh Jung Se: Ella puede comprar otra.

Seo Ye Ji: Puedo comprar uno nuevo.

Kim Soo Hyun: Compre uno nuevo.

Oh Jung Se: Solamente disponible en Netflix, no olviden de sintonizar It’s okay to not be okay.

Todo juntos: Nos vemos, Netflix. Chau.

Este es el video de Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se.

El dorama It’s okay to not be okay estrena capítulos cada sábado y domingo a través de tvN en Corea y Netflix para otros países.

