Como todas las semanas It’s okay to not be okay estrenará sus capítulos 7 y 8. El drama coreano que cuenta la historia de un trabajador en un centro psiquiátrico que se cruza con un amor de pasado, una escritora de cuentos infantiles que posee una personalidad explosiva.

Como se recuerda, el episodio 6 culminó cuando Seo Ye Ji tiene un extraño sueño en el que su madre, convertida en un terrorífico espectro, amenaza con hacer daño a Kim Soo Hyun.

PUEDES VER Reacción de Seo Ye Ji de It’s okay to not be okay cuando un fan le pide su autógrafo se viraliza

Cuando Sang Tae se percata del aparente parálisis de sueño que sufre Moon Young corre a su rescate y cuando llega al cuarto, la protagonista entra en crisis y empieza a gritarle que se vaya de su casa, pero él la abraza con fuerza y logra tranquilizarla.

¿Dónde ver los capítulos 5 y 6 de It’s okay to not be okay con subtítulos en español?

El drama también conocido como Psycho but it’s okay es transmitido oficialmente en el canal tvN para Corea del Sur y para el resto del mundo a través de Netflix.

It’s okay to not be okay. Créditos: tvN

Horario de It’s okay to not be okay en Netflix.

Sobre la hora de estreno de episodio. Luego de que el dorama traducido al español como Esta bien no estar bien es emitido en el canal surcoreano, se sube el capítulo completo y subtitulado a tu idioma en la plataforma streaming en el margen de una hora.

It’s okay to not be okay en Perú: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Indonesia: 10.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Colombia: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Malasia: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en México: 10.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Filipinas: 11.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Chile: 11.00 a. m.

It’s okay to not be okay en Argentina: 12.00 p. m.

It’s okay to not be okay en Estados Unidos: 11.00 a. m.

It’s okay to not be okay. Créditos: tvN

Tráiler del capítulo 7 de It’s okay to not be okay

Según el adelanto del episodio 7, se puede ver a Kim Joo Hun intentar llevarse a la fuerza a Seo Ye Ji, pero es impedido por Kim Soo Hyun.

Nuevamente, Sang Tae hace su aparición para rescatar a Moon Young. Aparentemente ambos compartirán más tiempo juntos y él le regalará un curioso muñeco, del cual se conocerá su significado en It’s okay to not be okay.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.