La rapera e integrante de Girls Generation, Hyoyeon, se prepara para su comeback por todo lo alto, según confirmó la empresa que dirige su carrera, SM Entertainment, y una entrevista que ofreció la celebridad a un medio coreano.

El 10 de julio, OSEN compartió una entrevista con la idol K-pop, donde reveló que viene preparando un nuevo sencillo con el objetivo de ser lanzado en el mes de julio. Asimismo, informaron que están ultimando detalles del nuevo material discográfico.

Este fue el mensaje que emitió SM Entertainment sobre la artista de SNSD.

“La artista viene preparando una canción que será lanzada en julio. Estén atentos a las novedades”.

Hyoyeon regresaría a la escena musical luego de casi 11 meses, donde lanzo los temas “Badster” y “Punk right now” como DJ, bajo el seudónimo de HYO.

La fecha programada para el comeback sería la cuarta semana de julio, según OSEN.

La carrera de Hyoyeon no solo se ha centrado en el tema musical, sino también como actriz y modelo.

En 2010, realizó un cameo en el drama Oh my lady! junto a su compañera Sooyoung y la ex miembro de SNSD, Jessica.

En 2013, Hyoyeon dio su paso al mundo del modelaje internacional junto a Choi Siwon de SUPER JUNIOR para la portada de la revista italiana L’uomo Vogue. Ambos fueron elegidos como representantes de Corea del Sur.

En el 2020, se encuentra desempeñando como participante en el reality “Good girl” de Mnet, donde junto a otras artistas compiten para elegir a la mejor rapera.

