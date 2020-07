Este 2020 es un gran año para los fans de Boys over flowers, pues los queridos actores del dorama continúan deleitando con sus proyectos personales: mientras Lee Min Ho se apoderó de Netflix con The king: Eternal monarch, se confirmó el regreso de Kim Bum con Tale of gumiho. Ahora, la nueva producción protagónica de Kim So Eun confirma fecha de estreno.

Recordada por los seguidores de BOF como la dulce pero fuerte ‘Ga Eul', la actriz de 30 años había sido anunciada junto a Ji Hyun Woo en el reparto estelar de Love is annoying, but I hate being lonely.

Esta nueva comedia romántica de MBC Every 1 será su regreso a los doramas desde el 2018. Conoce todos los detalles sobre la serie de estreno.

Love is annoying, but I hate being lonely: sinopsis

Cha Kang Woo y Lee Na Eun viven en su propio mundo: él, entusiasta por su trabajo como psiquiatra, pero renuente a las relaciones románticas por un trauma pasado; ella, editora independiente decidida a convertirse en una importante novelista (razón por la que no tiene citas desde hace 4 años).

Kang Woo reside en una vivienda de alquiler mixto a la que Na Eun llegará por cosas del destino. Aunque ambos no quieren salir con otros, tampoco quieren estar solos.

Eventualmente, deberán luchar contra sí mismos al darse cuenta de que se sienten atraídos por la persona menos pensada.

Kim So Eun y Ji Hyun Woo en lectura del guión de Love is annoying, but I hate being lonely. Imagen: MBC

Love is annoying, but I hate being lonely: reparto

Kim So Eun protagonizará el nuevo dorama también conocido como Can’t be bothered to date, but don’t want to be lonely!. Ji Hyun Woo, recordado por su rol principal en Queen In Hyun’s man, será su coestrella.

El reparto de la comedia romántica también contará con Park Gun Il, Kim San Ho, Cha Soo Yeon y otros actores.

Asimismo, los exidols del K-pop Roh Ji Hoon, Son Ji Hyun (4minute) y Gong Chan (B1A4) se suman al elenco.

Nuevo dorama de Kim So Eun: fecha de estreno

Love is annoying, but I hate being lonely, lo nuevo de Kim So Eun, será estrenado el 11 de agosto del 2020 a las 10.50 p. m. (KST) a través de la MBC.

