El comportamiento de un actor cuando es abordado en la calle por un fan para pedirle fotos o autógrafos es diferente; hay quienes no pierden la sonrisa y acceden gustosos, mientras que otros tienen un actitud opuesta. Este tema viene siendo tocado, debido a la reacción que tuvo Seo Ye Ji, actriz de It’s okay to not be okay, ¿cuál habrá sido su proceder?

Un video viral circula en las redes sociales, en él se puede ver a la intérprete de Moon Young del drama de Netflix y tvN.

Seo Ye Ji de It’s okay to not be okay. Créditos: tvN

La actitud de Seo Ye Ji dejó sorprendidos a unos fanáticos que la abordaron en plena calle y cuando iba acompañada de sus guardias de seguridad.

Diversas páginas comparten el video en el que vemos a la actriz de It’s okay to not be okay bajar de su carro junto a una guardaespaldas, e inmediatamente esboza una sonrisa.

Mientras los fans quedan atónitos, Seo Ye Ji se dirigió hacia ellos y cuando le pidieron un autógrafo, mostró una actitud positiva y tomó el lapicero y el cuaderno que le entregaron.

La actriz de tvN y Netflix se paró junto a sus seguidores, al terminar de firmar recibió una carta que le entregaron y se despidió con una amplia sonrisa y leve reverencia.

La usuaria que compartió este video viral en su perfil de Twitter escribió como leyenda sobre su encuentro con Seo Ye Ji de It’s okay to not be okay:

“Si miras a los fanáticos y se ríen así, y dicen que es una pena que te vayas a casa ahora... ¿Cómo no amarte?”.

Créditos: @YYea_

