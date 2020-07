It’s okay to not be okay: Kim Soo Hyun canta una canción de BTS en el making of de ‘Epílogo’

El 8 de julio, la cadena tvN reveló a través de su canal oficial en YouTube el making off de la secuencia final del episodio 6 del dorama It’s okay to not be okay.

Titulada como ‘Epilogo’ el segmento hace una representación de la historia de el jorobado de Notre Dame, donde Seo Ye Ji representa a la gitana Esmeralda, Kim Soo Hyun es Quasimodo y Oh Jung Se el capitán Febo de Chateaupers.

No obstante, con respecto a este último bien podría tratarse de una combinación con el sanguinario personaje de Barba Azul, teniendo en cuenta que el episodio 6 lleva por título “El secreto de Barba Azul” y su historia es contada durante la trama.

Además de las divertidos momentos que se evidencian durante la grabación, la producción de tvN incluyó en los segundos finales una secuencia donde Kim Soo Hyun es captando cantando: "Nae pi ttam nunmul" (Mi sangre, sudor y lágrimas, en español).

La frase es el verso de inicio para la canción Blood Sweat & Tears de BTS, segundo single de su álbum WINGS, lanzado el 10 de octubre del 2016.

El detalle ha encantado a los amantes del K-pop, y en especial al ARMY (fanclub). Algunos incluso han solicitado a través de los comentarios que se incluya un cameo con los Batang Boys o una colaboración para el OST de Psycho But It’s Okay.

