Gong Yoo no solo conquista el corazón de miles de fanáticas alrededor del mundo: sus colegas del entretenimiento surcoreano (kbiz) también han caído ante sus múltiples encantos.

El famoso ha llegado el 10 de julio (KST) a los 41 años siendo uno de los actores coreanos más alabados por su talento interpretativo, demostrado en doramas como Coffee Prince (2007) y Goblin (2016), y en el éxito mundial de la cinematografía Train to Busan (2016).

PUEDES VER La evolución de Gong Yoo a través de seis fabulosas portadas de revistas [VIDEOS]

Gong Yoo: actor, modelo y cantante coreano de 41 años. Imagen: Soop Entertainment

De igual manera, es una de las más atractivas celebridades asiáticas y figura infaltable en cuanto ranking de belleza masculina se realice, como la más reciente lista de KingChoice.

Aunque esta última sea una votación de preferencias dirigida hacia los fans, no hay duda de que el recordado ‘Kim Shin’ también ha robado suspiros a las celebridades del Kbiz. En esta nota, una compilación de las estrellas que no dudaron en proferir su predilección hacia el soltero Gong Yoo.

Yoon Eun Hye de Coffee Prince

La coprotagonista de Gong Yoo en Coffee Prince elegió al actor como su ‘tipo ideal’ en el 2014. Durante una edición de One Night of TV Entertainment de SBS, participó en el famoso segmento ‘Copa Mundial de Tipo Ideal’ donde se le pidió ir descartando entre sus compañeros de doramas hasta llegar a quien se acercaba al hombre de sus sueños.

Dejando atrás a Kang Ji Hwan, Lee Dong Gun, Yoo Seung Ho y finalmente Jung Yonghwa, Gong Yoo se colocó en la cima de su ranking personal.

Bromeando, Yoo Eun Hye remedó al recordado Goblin con una frase que podría salir de su boca en caso se enterase de estos resultados: “No conocía tus sentimientos”.

Park Shin Hye

Durante la edición del 2 de junio del 2015 de Some Guy, Some Girl, Chae Jung Ahn puso al descubierto los sentimientos de Park Shin Hye por su colega del Kbiz: “A decir verdad, a Shin Hye le gustó Gong Yoo. Me contactó por la noche para pedir que se lo presente”.

Ella no tuvo problemas con el comentario. Riendo, agregó detalles con respecto al hecho: “Era de noche, así que salí con la cara desnuda y mi cabello ni siquiera estaba seco”.

Chae Jung Ahn terminó coronando la anécdota afirmando que, solo porque se trataba de Gong Yoo, la voz y expresiones de Park Shin Hye cambiaron en ese momento.

Rosé de BLACKPINK

Probablemente el sentir de Rosé hacia Gong Yoo refleje el de las miles de fans que admiran al actor. En una edición de junio del 2018 del programa radial Ji Suk Jin’s 2 O’Clock Date, reveló: “Mi tipo ideal es Gong Yoo”.

Rosé de BLACKPINK. Créditos: Instagram

La vocalista principal de BLACKPINK no solo se confesó, también contó detalles de cómo nació el sentimiento: “Me ha gustado desde Coffee Prince y soy una gran fan. Vi el drama una vez en Australia y dos veces más después de venir a Corea”.

Luego de añadir que lloró cuando Gong Yoo cayó a los rieles en Train to Busan y a razón de su trabajo en Goblin, la idol le envió un corazón con los dedos diciéndole “te quiero”.

Cuando finalmente le preguntaron qué haría si se encontrase con Gong Yoo en un parque de diversiones (lugar predilecto de la idol para pasar un día libre sin manager), ella afirmó: “Lo dejaría todo y le miraría”.

Kim Min Jae

Las celebridades femeninas no son las únicas que han mostrado su amor por el actor. Kim Min Jae, quien interpretó al rey de la era Goryeo en Goblin, afirmó: “Gong Yoo sunbae es una persona que lo tiene todo. Desde sensualidad, altura, rostro y carisma hasta amabilidad, lo tiene todo. Es una persona que admiro mucho (...)”.

Kim Min Jae en Goblin. Imagen: tvN

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.