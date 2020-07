Mientras todavía no se programan actividades para el esperado comeback del grupo K-pop, BIGBANG, el líder G-Dragon, pasa sus días disfrutando de un nuevo drama y este detalle fue revelado por su hermana a través de las redes sociales.

Kwon Dami uso su cuenta oficial en Instagram, donde posee más de 534.000 seguidores para delatar a su esposo y hermano, quienes acaban de convertirse en fans de un nuevo kdrama.

PUEDES VER Doramas coreanos que se estrenan en Netflix en julio del 2020

El dorama el cual tiene enganchados a G-Dragon y Kim Min Jon es transmitido por Netflix.

Todo empezó con dos publicaciones en Instagram, específicamente desde las historias, Kwon Dami posteó la foto de su esposo viendo la televisión y sintonizando la nueva producción de JTBC.

A los pocos minutos compartió el chat que tiene con el líder de BIGBANG, donde le contaba que también estaba bien Was it love? y adjuntó una foto.

Créditos: Instagram de Kwon Dami

Asimismo, el 9 de julio compartió imágenes que confirmaban que estaba viendo el segundo capítulo del dorama.

Créditos: Instagram de Kwon Dami

Créditos: Instagram de Kwon Dami

PUEDES VER Siwon y Uee atraen miradas en la conferencia del dorama sci-fi SF8

Was it love? es el nuevo drama de Netflix y JTBC el cual es protagonizado por Song Ji Hyo y Son Ho Joon.

Y es transmitido todos los miércoles y jueves a las 9.30 p. m. en Corea del Sur, mientras que una hora después es liberado en el resto del mundo. En Perú el capítulo está disponible desde las 7.30 a. m.

Was it love? es uno de los estrenos prometido de Netflix en el mes de julio 2020. Y cuenta la historia de No Ae Jung, una madre soltera que trabaja para una compañía de largometrajes y no ha tenido relación alguna por 14 años.

Un día aparecen cuatro caballeros en su vida y cambiarán su forma de ser. Uno de ellos es un escritor de novela, otro un actor, un ex gánster y un profesor de educación física.

PUEDES VER Still 2gether: filtran videos de las grabaciones del drama tailandés

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.